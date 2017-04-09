Ana Sayfa | MEDYA 09/04/2017 10:53

Ben de hayÄ±r diyorum beni de kovun demiÅŸti Mesut komiser diziden ayrÄ±lÄ±yor mu

mesut komiser

Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin referandum oyunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kovulmasÄ± Ã¼zerine Arka Sokaklar dizisinde oynayan Åževket Ã‡oruh da oyunun rengini belli etmiÅŸti. KovulmasÄ±nÄ± beklerken kanal oyuncunun devam etmesini istedi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'Ä±n geçen hafta yayÄ±nlanan 435'inci bölümünde Mesut komiserin vurulmuÅŸ, ameliyathaneye giren düÅŸmanÄ± GümüÅŸ, alnÄ±na silahÄ± dayamÄ±ÅŸtÄ±. Mesut komiserin öleceÄŸi tahmin edilirken, Mesut komiseri canlandÄ±ran "Åževket Çoruh diziden ayrÄ±lÄ±yor" dedikodularÄ± bir anda alevlenmiÅŸti Kanal D, "beni de kovun" restini çeken Åževket Çoruh'u kovmadÄ±.

 

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