Ben de hayÄ±r diyorum beni de kovun demiÅŸti Mesut komiser diziden ayrÄ±lÄ±yor mu

Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin referandum oyunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kovulmasÄ± Ã¼zerine Arka Sokaklar dizisinde oynayan Åževket Ã‡oruh da oyunun rengini belli etmiÅŸti. KovulmasÄ±nÄ± beklerken kanal oyuncunun devam etmesini istedi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'Ä±n geçen hafta yayÄ±nlanan 435'inci bölümünde Mesut komiserin vurulmuÅŸ, ameliyathaneye giren düÅŸmanÄ± GümüÅŸ, alnÄ±na silahÄ± dayamÄ±ÅŸtÄ±. Mesut komiserin öleceÄŸi tahmin edilirken, Mesut komiseri canlandÄ±ran "Åževket Çoruh diziden ayrÄ±lÄ±yor" dedikodularÄ± bir anda alevlenmiÅŸti Kanal D, "beni de kovun" restini çeken Åževket Çoruh'u kovmadÄ±.