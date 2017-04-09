Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan bÃ¼yÃ¼k skandal doÄŸru cevabÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±ya sÃ¶yledi

ÃœnlÃ¼ sunucu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmasÄ±nda sorduÄŸu soruya kendi cevap verdi

ATV'de yayÄ±nlanan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sunumuyla ekrana gelen yarÄ±ÅŸmada kadÄ±n sunucuya "YarÄ±ÅŸmamÄ±zda seyirci joker hakkÄ±nda kaç saniyelik süre tanÄ±nÄ±yor?" ÅŸeklinde bir soru yöneltildi. Tereddütte kalan yarÄ±ÅŸmacÄ± seyirci joker hakkÄ±nÄ± kullanmak istedi. Buraya kadar her ÅŸey normal... Ancak Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, soruyu okuduktan sonra "10 saniyelik süreniz baÅŸladÄ±" diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabÄ±nÄ± vermiÅŸ oldu