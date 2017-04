ÃœnlÃ¼ modele cesur sahneleri soruldu Ozan beni rahatlattÄ±

Ünlü güzel Ayşenur Çetin, Fi dizisinin ateşli sahneleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, "Ozan Güven ile aranızda elektriklenme oldu mu?" sorusuna net cevap verdi

2016 Best Model of Turkey 2'ncisi Ayşenur Çetin (19) internet televizyonu PuhuTV'deki 'Fi' dizisinde Ozan Güven (41) ile olan ateşli sahneleri ile magazin gündemine oturdu. Çok konuşulan sahnelerle ilgili açıklamalarda bulunan Çetin, "Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı" dedi. "Ozan Güven çapkınlığı ile gündeme geliyor, siz tescilli güzelsiniz. Aranızda elektriklenme olmadı mı?" sorusuna da ise şu cevabı verdi: "Her sahnede elektrik olursa o zaman yaşanacak özel hayat kalmaz. Çekimlerde ve sonrasında böyle bir şey olmadı. Kendimi izlediğimde rolümün hakkını başarıyla verdiğimi düşündüm. Aklıma başka şey gelmedi."