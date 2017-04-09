Ana Sayfa | MEDYA 09/04/2017 13:42

ÃœnlÃ¼ modele cesur sahneleri soruldu Ozan beni rahatlattÄ±

ayÅŸenur Ã§etin

ÃœnlÃ¼ gÃ¼zel AyÅŸenur Ã‡etin, Fi dizisinin ateÅŸli sahneleriyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ã‡etin, "Ozan GÃ¼ven ile aranÄ±zda elektriklenme oldu mu?" sorusuna net cevap verdi

2016 Best Model of Turkey 2'ncisi AyÅŸenur Çetin (19) internet televizyonu PuhuTV'deki 'Fi' dizisinde Ozan Güven (41) ile olan ateÅŸli sahneleri ile magazin gündemine oturdu. Çok konuÅŸulan sahnelerle ilgili açÄ±klamalarda bulunan Çetin, "Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. KarÅŸÄ±mda yÄ±llarÄ±n aktörü vardÄ±. Önce tedirginlik duydum. MeÄŸerse hiç zor deÄŸilmiÅŸ. Çünkü Ozan beni çok rahatlattÄ±" dedi. "Ozan Güven çapkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile gündeme geliyor, siz tescilli güzelsiniz. AranÄ±zda elektriklenme olmadÄ± mÄ±?" sorusuna da ise ÅŸu cevabÄ± verdi: "Her sahnede elektrik olursa o zaman yaÅŸanacak özel hayat kalmaz. Çekimlerde ve sonrasÄ±nda böyle bir ÅŸey olmadÄ±. Kendimi izlediÄŸimde rolümün hakkÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla verdiÄŸimi düÅŸündüm. AklÄ±ma baÅŸka ÅŸey gelmedi."

 

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