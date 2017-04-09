Spiker kocasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ haberi sunarken Ã¶ÄŸrendi

Hindistan'da bir kanalda spikerlik yapan kadÄ±n, kocasÄ±nÄ±n bir trafik kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sunduÄŸu bÃ¼ltende Ã¶ÄŸrendi

Associated Press'in haberine göre, Supreet Kaur adlÄ± spiker, Hindistan'Ä±n IBC24 kanalÄ±nda sabah saatlerinde haber bültenini okuyordu. Bu esnada bir muhabir, bir trafik kazasÄ±nÄ± anlatmak için yayÄ±na baÄŸlandÄ±. Muhabir kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden üç kiÅŸinin adÄ±nÄ± vermezken, hikayenin detaylarÄ±nÄ± duyan Kaur, kocasÄ±nÄ±n da ölenler arasÄ±nda olduÄŸunu anladÄ±. IBC24'ün genel yayÄ±n yönetmeni Ravikant Mittal, "Bir an için sesi titredi ama kendini toparladÄ± ve 10 dakika boyunca haberleri okumaya devam etti." dedi.