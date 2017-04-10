Ana Sayfa | MEDYA 10/04/2017 11:29

Ä°simsizler'in 3. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Murat kurtulacak mÄ±

Ä°simsizler

Kanal D'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Ä°simsizler yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyicileri ekrana kilitleyecek

Ä°simsizler dizisinin yeni bölüm fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±. Aksiyon yüklü sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Ä°simsizler'in 3. bölüm son fragmanÄ±na Ä°simsizler örgütün eline düÅŸen Murat'Ä±n gördüÄŸü iÅŸkence damga vurdu.

 

 

YENÄ° BÖLÜMDE NELER OLACAK?

 

Fatih’in liderliÄŸinde Ä°simsizler ekibi sÄ±nÄ±rÄ±n ötesinden gelen KürÅŸad’Ä±n telefonuyla yeni bir ÅŸok yaÅŸar. Murat, istihbaratÄ±n alÄ±nmasÄ± için kendini feda etmiÅŸ ve terör örgütünün eline düÅŸmüÅŸtür. Ä°simsizler ise onu oradan kurtarmak için harekete geçer. Ä°lçede kalan Ahmet ise, canlÄ± bomba saldÄ±rÄ± giriÅŸiminin perde arkasÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±r. Mahmut’un evinde yapÄ±lan aramada paralel yapÄ±ya dair Sinan’Ä± rahatsÄ±z eden bulgulara ulaÅŸÄ±lÄ±r. AÄŸÄ±r iÅŸkence altÄ±ndaki Murat geçmiÅŸinin sÄ±rlarÄ±yla birer birer yüzleÅŸirken, Murat’Ä± içinde bulunduÄŸu cehennemden kurtarmak Ä°simsizler için hiç de kolay olmayacaktÄ±r...

 

 

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