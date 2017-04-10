Ana Sayfa | MEDYA 10/04/2017 11:32

Ä°Ã§erde'nin 29. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± bÃ¼yÃ¼k sÄ±rrÄ± kim Ã¶ÄŸrenecek

iÃ§erde dizisi

Show TV'nin reyting fenomeni dizisi Ä°Ã§erde de Cela'in Kudret'in adamlarÄ±yla eski mahallesindeki Ã§atÄ±ÅŸma herkesi ekranlara kitleyecek

Star TV'nin sevilen ekranlarÄ±n fenomen dizisi ‘Ä°çerde’nin yeni bölümünde Kudret’in gözünü intikam hÄ±rsÄ± bürüyecek. “KÄ±zÄ±m” dediÄŸi Handan’Ä±n gözleri önünde ölümüne tanÄ±k olan Kudret, ondan Handan’Ä± alan herkesin peÅŸine düÅŸecek. BaÅŸta Celal, Sarp ve Mert olmak üzere herkese açÄ±k savaÅŸ açan Kudret, sadece bedel ödetmek için nefes alacak. Çok kanÄ±n döküleceÄŸi bu savaÅŸta Celal’in, Kudret’in adamlarÄ±yla çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sahne izleyicileri ekran baÅŸÄ±na kilitleyecek. Balat’Ä±n renkli ve tarih kokan sokaklarÄ±nda çekimleri gerçekleÅŸen sahne, heyecanÄ± doruk noktasÄ±na taÅŸÄ±yacak.

 

Ä°ÇERDE 29. BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

 

Celal ile Kudret arasÄ±nda savaÅŸ fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n eseceÄŸi bölümde, CoÅŸkun da geri dönecek. Celal’in hastanede yaÅŸam savaÅŸÄ± verdiÄŸini duyan CoÅŸkun, Celal’i öldürmek için harekete geçecek. MeÅŸhur “Tak tak taka tak!” sesiyle geri dönen CoÅŸkun’un geliÅŸi, Celal hastanedeyken tüm dengeleri deÄŸiÅŸtirecek.

 

Ä°ÇERDE 29. BÖLÜM 1. FRAGMANI

 

 

Birbirlerinden habersiz yollarÄ± sürekli kesiÅŸen Sarp ve Mert’in kardeÅŸ olduÄŸu gerçeÄŸinin ortaya çÄ±kacaÄŸÄ± an, bölüme damgasÄ±nÄ± vuracak. Dizinin ana karakterlerinden birinin beklenmedik bir anda CoÅŸkun’dan öÄŸreneceÄŸi ve bölüm etiketine de yansÄ±yacak bu #enbüyüksÄ±r, ‘Ä°çerde’de yeni bir sayfa açacak.

 

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