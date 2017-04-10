Survivor'da Adem ve Ä°lhan yine birbirine girdi

Survivor 2017'de adalar birleÅŸince Adem ve Ä°lhan'Ä±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±z kesmeden daha Ã§ok bÃ¼yÃ¼dÃ¼

Survivor'da artÄ±k adalar birleÅŸti ve tüm yarÄ±ÅŸmacÄ±lar aynÄ± adada yaÅŸayacak. Bunun nasÄ±l bir farklÄ±lÄ±k getireceÄŸi iki takÄ±m açÄ±sÄ±ndan da merak konusu olurken, ilk diyaloglara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ciddi bir kutuplaÅŸma yaÅŸanacaÄŸÄ± yeni bölüm fragmanÄ±nda kendini gösteriyor.

Ä°LK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor'da birleÅŸme partisinin ardÄ±ndan ilk dokunulmazlÄ±k oyunu bu akÅŸam oynanacak. Ünlüler ve gönüllüler adasÄ±nÄ±n birleÅŸmesinin ardÄ±ndan nasÄ±l bir yarÄ±ÅŸ çÄ±kacaÄŸÄ± ÅŸimdiden merak konusu olurken, yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n oldukça hÄ±rslÄ± olduÄŸu parkurdaki hallerinden belli oluyor.DokunulmazlÄ±k oyununda Adem ve Ä°lhan arasÄ±nda yaÅŸanan kavga bu geceye damga vuracak gibi gözüküyor. Adem ve Ä°lhan oyun sonunda tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlarken, Adem, Ä°lhan'a ''Sen benim delikanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ± sorgulayamazsÄ±n.'' derken, Ä°lhan da ''Sorgulamaya gerek yok, deÄŸilsin zaten.'' dedi ve ikili arasÄ±nda ortam iyice gerildi. Sabriye'nin araya girdiÄŸi görülürken iki ismin oldukça gergin olduÄŸu kameralara yansÄ±yor.