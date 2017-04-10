Ana Sayfa | MEDYA 10/04/2017 18:53

Bu filmi sadece 1 haftada 3 kiÅŸi izledi

Man Down dizisi

Man Down filmi vizyona girdiÄŸi gÃ¼nden bu yana sadece 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi

'Indiana Jones' ve 'Transformers' filmleriyle ünlenen Shia LaBeouf'ün son filmi 'Man Down', Ä°ngiltere'de geçen hafta vizyona girdi. Filmi 1 haftada yalnÄ±zca 3 kiÅŸi izleyerek resmen giÅŸe ÅŸoku yaÅŸadÄ±. 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun yanÄ± sÄ±ra Kate Mara, Jai Courtney, Gary Oldman gibi isimlerin rol aldÄ±ÄŸÄ± Man Down, bir haftada sadece 3 bilet sattÄ±. Bu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n nedeninin filmin dijital platformlara çÄ±kmasÄ± olarak gösteriliyor. Dito Montiel'in yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi film, Irak SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan evine dönen genç bir adamÄ±n hayatÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

 
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