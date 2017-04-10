YarÄ±ÅŸmacÄ±ya sorunun cevabÄ±nÄ± sÃ¶yleyen sunucu nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

ÃœnlÃ¼ sunucu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, yarÄ±ÅŸmacÄ±ya sorduÄŸu sorunun cevabÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Sunucu bu konuyla ilgili ilk kez konuÅŸtu

'Kim Milyoner Olmak Ä°ster'in dün akÅŸam ekrana gelen bölümünde sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. YarÄ±ÅŸmada "YarÄ±ÅŸmamÄ±zda seyirci joker hakkÄ±nda kaç saniyelik süre tanÄ±nÄ±yor?" ÅŸeklinde bir soru yöneltildi. Tereddütte kalan yarÄ±ÅŸmacÄ± seyirci joker hakkÄ±nÄ± kullanmak istedi. Ancak Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, soruyu okuduktan sonra "10 saniyelik süreniz baÅŸladÄ±" diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabÄ±nÄ± vermiÅŸ oldu.

Ä°ÅŸte Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:



