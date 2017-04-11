Ana Sayfa | MEDYA 11/04/2017 10:15

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'da RÃ¼stem ve Avni Ã¶lÃ¼yor

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz

ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'Ä±n 65. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz'Ä±n yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizinin son bölümünde, Alparslan saÄŸ gösterip sol vurmuÅŸ hiç beklenmedik bir anda Ünal Kaplan'a sÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Avni'nin ölmesine kesin gözüyle bakan masa üyeleri ÅŸok olur.  Alparslan'Ä±n Ünal'Ä±n ölümüyle ilgili CIA ile uzlaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±na anlam veremezler. Bu durum son ana kadar Avni'nin öldürüleceÄŸini düÅŸündüÄŸünden pusuda bekleyen Serkan'Ä± keyiflendirir. DüÅŸman tarafta her ÅŸey yolunda gidiyor gibidir. Ä°kinci bir kötü sürpriz ise masanÄ±n üç kurucusundan biri olan ve öldü sanÄ±lan Avni'nin aÄŸabeyi Rüstem'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±dÄ±r. Masadaki yerini geri almasÄ± için önünde tek bir engel vardÄ±r, o da Suzi! YaÅŸanan olaylarda kilit bir noktada yer alan Suzi geri döner. CIA için ÅŸimdi sÄ±ra ondadÄ±r. Ünal Kaplan ve ÇakÄ±rbeylilere olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüzünden ÅŸahsi hareket eden Suzi, ÅŸirketiyle ters düÅŸebilecek noktaya gelmiÅŸtir. Bu yüzden ölümü istenmektedir.

Suzi'nin korumacÄ± tavrÄ± Ä°lyas'a olan ilgisinin her geçen gün artmasÄ±ndan da kaynaklanÄ±r. Bunca tehlikenin arasÄ±nda Ä°lyas ile bu denli yakÄ±nlaÅŸmakla en büyük riski alÄ±yordur aslÄ±nda. Ä°kili nihayet baÅŸ baÅŸa kalma fÄ±rsatÄ± bulur fakat bu durum çok uzun sürmeyecektir. Ä°stihbarattan Serkan, ÇakÄ±rbeylilerin etrafÄ±ndaki çemberi hÄ±zla daraltmaktadÄ±r. Avni ve Mert'ten sonra Ä°lker'i de kendi safÄ±na çeker. Bir yandan yeÄŸeni diÄŸer yandan içerideki hainlerle uÄŸraÅŸmak zorunda kalan HÄ±zÄ±r'Ä±n pes etmesine ramak kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

 

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