Ana Sayfa | MEDYA 11/04/2017 10:30

Anne dizisinde Sinan Turna'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilecek mi

anne dizisi

Star TV'nin hÃ¼zÃ¼n dolu dizisi Anne'nin 23. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yyÄ±nlandÄ±

Star TV’nin salÄ± günleri ekrana getirdiÄŸi Anne dizisi son bölümde Gönül anne, Turna’nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikten sonra Zeynep’e söylemek ister fakat Cahide HanÄ±m, bu sÄ±rrÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± ve Zeynep’in öÄŸrenmemesi için baskÄ± yapar. Fakat Gönül anne, bu sÄ±rrÄ± daha fazla tutamaz ve Zeynep’e söyleyemediÄŸi Turna gerçeÄŸini Sinan’a söyler. Anne son bölümde Turna’nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen Sinan ile Cahide hanÄ±m arasÄ±nda ciddi tartÄ±ÅŸma geçer. Sinan, Zeynep’in bunu öÄŸrenmesinin hakkÄ± olduÄŸunu iddia ederken Cahide HanÄ±m ise bunu öÄŸrenmesinin kÄ±zÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu bozacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmektedir. Anne yeni bölüm fragmanÄ±nda Sinan, Cahide HanÄ±m’Ä±n tüm engellemelerine karÅŸÄ±n Zeynep’e Turna’nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek ister. 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
survivor adem

Survivor Adem kÃ¶tÃ¼ enerjinin kurbanÄ± oldu

Survivor 2017'de yarÄ±ÅŸan Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ± dokunulmazlÄ±k oyununda parmaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±

survivor

Survivor'da haftanÄ±n ilk eleme adayÄ± bakÄ±n kim oldu

Survivor 2017'de birleÅŸme partisinden sonra yapÄ±lan dokunulmaz oyununu kaybedenler kendi aralarÄ±nda bir oylama gerÃ§ekleÅŸtirilerek, Berna'yÄ± eleme potasÄ±na yolladÄ±

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'da RÃ¼stem ve Avni Ã¶lÃ¼yor

ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'Ä±n 65. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±