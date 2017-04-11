Anne dizisinde Sinan Turna'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilecek mi

Star TV'nin hÃ¼zÃ¼n dolu dizisi Anne'nin 23. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yyÄ±nlandÄ±

Star TV’nin salÄ± günleri ekrana getirdiÄŸi Anne dizisi son bölümde Gönül anne, Turna’nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikten sonra Zeynep’e söylemek ister fakat Cahide HanÄ±m, bu sÄ±rrÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± ve Zeynep’in öÄŸrenmemesi için baskÄ± yapar. Fakat Gönül anne, bu sÄ±rrÄ± daha fazla tutamaz ve Zeynep’e söyleyemediÄŸi Turna gerçeÄŸini Sinan’a söyler. Anne son bölümde Turna’nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen Sinan ile Cahide hanÄ±m arasÄ±nda ciddi tartÄ±ÅŸma geçer. Sinan, Zeynep’in bunu öÄŸrenmesinin hakkÄ± olduÄŸunu iddia ederken Cahide HanÄ±m ise bunu öÄŸrenmesinin kÄ±zÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu bozacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmektedir. Anne yeni bölüm fragmanÄ±nda Sinan, Cahide HanÄ±m’Ä±n tüm engellemelerine karÅŸÄ±n Zeynep’e Turna’nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek ister.