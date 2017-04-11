Survivor'da haftanÄ±n ilk eleme adayÄ± bakÄ±n kim oldu

Survivor 2017'de birleÅŸme partisinden sonra yapÄ±lan dokunulmaz oyununu kaybedenler kendi aralarÄ±nda bir oylama gerÃ§ekleÅŸtirilerek, Berna'yÄ± eleme potasÄ±na yolladÄ±

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler birleÅŸme partisi sonrasÄ± ilk dokunulmazlÄ±k oyununda mücadele etti. Büyük bir çekiÅŸmeye sahne olan oyunlarda kazanan taraf ünlüler takÄ±mÄ± oldu. Survivor 2017'de dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden Gönüllüler takÄ±mÄ± kendi aralarÄ±nda bir oylama gerçekleÅŸtirdi. Ä°smi daha çok yazÄ±lan Berna haftanÄ±n ilk eleme adayÄ± oldu.