No 309'un yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Lale ve Onur barÄ±ÅŸacak mÄ±

Fox TV'nin sevilen dizisi No:309 bu akÅŸam 43. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekranlara gelecek

Fox TV ekranÄ±nda yayÄ±nlanan sevilen romantik komedi dizisi No: 309 43. yeni bölüm fragmanÄ± ile bu akÅŸam ekrana gelmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Yeni bölümde Lale, Onur'u affedecek mi?

NO: 309 43. YENÄ° BÖLÜM ÖZETÄ°

Herkes Onur ve Lale’nin barÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± beklerlerken tam tersi olur, tartÄ±ÅŸÄ±p iyice gerilirler. Bu arada okulun spor salonu için bir yardÄ±m kermesi düzenlenecektir. Bu kermeste görevli olan Lale, UÄŸur ile çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlar. OnlarÄ± birlikte gören Onur bu durumu yanlÄ±ÅŸ anlar ve Lale’yi kÄ±skanÄ±r. Lale de projeye ortak olan Layla’dan haberdar olur ve kim olduÄŸunu merak etmeye baÅŸlar.