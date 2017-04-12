Kara Sevda'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Nihan'Ä±n kardeÅŸini kimin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

Kara Sevda'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizideki karmaÅŸÄ±klÄ±klar Ã§Ã¶zÃ¼lmeye baÅŸlÄ±yor

Star TV'nin sevilen dizisi Kara Sevda'nÄ±n 64. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizinin yeni bölümünde Ozan'Ä±n ölümünün arkasÄ±ndaki sÄ±r perdesi aralanÄ±yor. Ozan cinayetinin üstündeki bütün sis tamamen kalktÄ±ÄŸÄ±nda, Nihan’la Kemal hayatlarÄ±nÄ±n en büyük ÅŸokuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Emir ve Asu’nun kurduÄŸu acÄ±masÄ±z plan Tufan’Ä±n canÄ± pahasÄ±na baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k sÄ±radaki hedefleri, Ozan’Ä±n ölümüdür. Kemal, Nihan ve Mercan, Ozan’Ä±n ölümünün altÄ±ndaki buzdaÄŸÄ±yla ilgili buluÅŸur. Kemal ve Mercan gerçeÄŸi ortaya çÄ±karmak için daha uzun ve sabÄ±rlÄ± bir süreçten geçerek araÅŸtÄ±rmaya devam etmelerini savunurken, Nihan’Ä±n buna sabrÄ± yoktur. Asu’yla Ozan’Ä±n cinayeti üzerinden bir yüzleÅŸme planlar. Bu plana göre Asu’nun tek kurtuluÅŸu gerçeÄŸi itiraf etmektir.

DiÄŸer tarafta Emir, TarÄ±k’Ä± ‘er meydanÄ±na’ çÄ±karacak planÄ± için düÄŸmeye basar. Kemal de TarÄ±k’la ilgili içinde filiz veren kuÅŸkularÄ±yla savaÅŸmaya baÅŸlar. Ancak Kemal’in artÄ±k ne kardeÅŸ kaybetmeye, ne de Nihan’dan bir dakika uzak kalmaya tahammülü vardÄ±r. Kemal’in içine kapandÄ±ÄŸÄ± anlarda, Nihan aÅŸkÄ±yla Kemal’e soluk olmayÄ± sürdürecektir.

Mercan, Asu’yla ilgili geçmiÅŸe dönük yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada Asu ve TarÄ±k arasÄ±ndaki baÄŸÄ± bulur. Bu önemli delil bütün dengeleri deÄŸiÅŸtirecektir. Mercan'Ä±n ateÅŸ hattÄ±na girmesi TarÄ±k için geri sayÄ±mÄ± baÅŸlatÄ±r. Bu sarmaldan kurtulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak çÄ±kÄ±ÅŸ bileti için TarÄ±k son hamlesini yapar. BebeÄŸinin cinsiyetini öÄŸrenen Zeynep, bu haberi Emir’le paylaÅŸmak için bir araya gelir. Bu buluÅŸmaya beklenmeyen bir konuÄŸun dahil olmasÄ±, Zeynep’in bütün dengelerini deÄŸiÅŸtiren bir iç savaÅŸ baÅŸlatÄ±r. Bu savaÅŸÄ±n sonu Hakan’la evlenmemesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Emir’e kendisiyle evlenme ÅŸartÄ± ortaya koymasÄ±na gidecektir.