DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinde ErtuÄŸrul Karacahisar kalesine tek baÅŸÄ±na gidiyor

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 84. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam yayÄ±nlanacak

TRT'nin fenomen dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul bu akÅŸam saat 20.00'de ekranlarda olacak. DoÄŸan Alp'in ÅŸehit olmasÄ± herkesi üzdü. ErtuÄŸrul Bey intikam yemini ederek plan kurmaya baÅŸladÄ±; Karacahisar kalesine tek baÅŸÄ±na gitmeye karar verdi.

DÄ°RÄ°LÄ°Åž ERTUÄžRUL 84. SON BÖLÜM DE NELER OLACAK?

Ä°ntikam Ä°ntikam Ä°ntikam… ErtuÄŸrul, Nikea'dan gelen istihbarat üzerine Dündar'a ve DoÄŸan'a, sultana haber iletmeleri için onlarÄ± Konya'ya göndereceÄŸini söylemiÅŸtir. Dündar, gizli kalmasÄ± gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli'ye söylemiÅŸtir. Günyeli Dündar'Ä±n Konya'ya gideceÄŸini babasÄ±na söyleyince bu haber Ural'a daha sonra Vasilius'a ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.Ural ve Vasilius bunu bir fÄ±rsat bilmiÅŸ, DoÄŸan'Ä± öldürerek, Dündar'Ä± esir almÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu durum kayÄ± obasÄ±nda bütün ahaliyi sarsmÄ±ÅŸ, obayÄ± matem bürümüÅŸtür. Dumrul'dan gelen istihbaratla ErtuÄŸrul Nikea'ya giden kervanÄ± basmÄ±ÅŸ, kardeÅŸi Dündar'Ä± kurtaracaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±rken Haçaturyan'Ä±n cesediyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.ErtuÄŸrul büyük sarsÄ±ntÄ± içerisindedir. Ä°ntikam duygusu bütün bedenini sarmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi adÄ±m adÄ±m cihad yaklaÅŸmaktadÄ±r. ArtÄ±k ErtuÄŸrul'u durdurmak kolay olmayacaktÄ±r. Peki ErtuÄŸrul'un hamlesi ne olacaktÄ±r? DiÄŸer yandan Dündar, Karacahisar Kalesinde hala esirdir. Vasilius son olarak onu zindandan almÄ±ÅŸ ve bir yere götürmüÅŸtür. Kimse nereye gittiÄŸini bilmemektedir. Peki Dündar'Ä±n akÄ±beti ne olacaktÄ±r?Bütün bu acÄ±larÄ±n yaÅŸanmasÄ±na sebep olan Acar ve Günyeli ise kazandÄ±klarÄ± zaferin mutluluÄŸu içerisindedirler. Çavdar ObasÄ± içinde fitneye devam etmektedirler. Peki bütün bu iÅŸlerin ardÄ±nda onlarÄ±n olduÄŸu anlaÅŸÄ±lacak mÄ±dÄ±r? Yoksa ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam mÄ± edeceklerdir?