Ana Sayfa | MEDYA 12/04/2017 17:03

Daily Mail Melania Trump'tan Ã¶zÃ¼r diledi tazminat Ã¶deyecek

Melania Trump

Daily Mail gazetesi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump'tan eskort makalesi nedeniyle Ã¶zÃ¼r dilerken Trump'a tazminat Ã¶demeyi kabul etti

Ä°ngiltere'nin en çok satan ikinci gazetesi olan Daily Mail, ABD'nin First Lady'si Melania Trump'Ä±n modellik kariyeri esnasÄ±nda eskortluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± gündeme getirmiÅŸti.

Makalede, iddialar için kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ± ve Trump'Ä±n sözcüsü ile çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± modellik ajansÄ±nÄ±n sahibi Paolo Zampolli'nin iddialarÄ± yalanladÄ±ÄŸÄ± bilgilerine de yer verilmiÅŸti.

Tabloid Daily Mail gazetesini bünyesinde bulunduran ÅŸirketler grubunun avukatÄ± Catrin Evans, "SanÄ±k bugün kamuoyu önünde yanlÄ±ÅŸ anlamalarÄ± ortadan kaldÄ±rmak, davacÄ±da yaratmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ± ve utanma için özür dilemek için burada bulunuyor" dedi.

Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n ardÄ±ndan Melania Trump özrü ve tazminatÄ± kabul ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

'First Lady'nin onurunu zedelediler'

Ödenecek tazminatÄ±n miktarÄ± açÄ±klanmasa da, Press Association haber ajansÄ± tazminatÄ±n 3 milyon dolarÄ±n altÄ±nda olduÄŸunun tahmin edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Melania Trump'Ä±n avukatÄ± John Kelly, Daily Mail'in hem baskÄ± hem internet versiyonunda AÄŸustos ayÄ±nda yayÄ±mlanan makalede "yanlÄ±ÅŸ ve karalayÄ±cÄ± iddialar olduÄŸunu" söyledi.

Kelly "Makale profesyonel model olarak sürdürdüÄŸü iÅŸinin doÄŸasÄ±nÄ± sorguladÄ± ve modellikten baÅŸka hizmetlerde bulunduÄŸuna iliÅŸkin iddialarÄ± yeniden yayÄ±mladÄ±" dedi.

Kelly iddialar "davacÄ±nÄ±n haysiyet ve onurunda derin yaralar açtÄ±" ifadelerini de kullandÄ±.

Melania Trump'Ä±n avukatlarÄ± Daily Mail gazetesine Eylül ayÄ±nda 150 milyon dolar (yaklaÅŸÄ±k 551 milyon Türk LirasÄ±) tazminat talebiyle dava açmÄ±ÅŸtÄ±.

Gazete Eylül ayÄ±nda bir tekzip yayÄ±mlayarak makalenin "iddialarÄ±n doÄŸru olduÄŸunu öne sürmediÄŸini" savunmuÅŸtu.

ABD'nin First Lady'si, Åžubat ayÄ±nda mahkemeye sunduÄŸu belgelerde gazetenin iddialarÄ± nedeniyle ÅŸirketinin milyonlarca dolar kayba uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Makale, ABD seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±.

 
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