TÃ¼rkiye'deki referandum ekonomiyi nasÄ±l etkileyecek

Financial Times gazetesi, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olan referandumun ekonomiye olan etkisini manÅŸete taÅŸÄ±dÄ±

Mehul Srivastava imzalÄ± haber "Ä°ÅŸ dünyasÄ± referandumun Türkiye'deki çalkantÄ±yÄ± dindirmesini umuyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ve "HayÄ±r oyu daha fazla ekonomik belirsizlik riski taÅŸÄ±yor" alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlandÄ±.

Ülker'in 1 Nisan reklamÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± "ÅŸimdi hesaplaÅŸma zamanÄ±" sözlerinin AKP'li bir milletvekili tarafÄ±ndan bir darbe giriÅŸimi göstergesi olarak gösterildiÄŸini ve ardÄ±ndan ÅŸirket hisselerinin yüzde 5 deÄŸer kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan haberde, bunun Türkiye'deki ÅŸirketlerin darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n baskÄ±larÄ±ndan ne kadar etkilendiÄŸinin bir örneÄŸi olduÄŸu belirtildi:

"Ä°ÅŸ dünyasÄ±nÄ±n liderleri tereddüt için sandÄ±ktan 'evet' çÄ±kmasÄ±nÄ± ve bunun bir zamanlar geliÅŸmekte olan ülkeler arasÄ±nda en hÄ±zlÄ± büyüyen ekonomilerden biri olan Türkiye'nin son dönemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, özel sektöre korku salan çalkantÄ±lÄ± dönemin sonunu getirmesini umuyor.

"Syracuse Üniversitesi'nden Michael Harris, ErdoÄŸan'Ä±n olaÄŸanüstü hâli kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n insanlarÄ±n psikolojisini rahatlatacaÄŸÄ±nÄ±, kaldÄ±rmamasÄ± durumunda ekonominin potansiyelinin altÄ±nda büyüyeceÄŸini söylüyor.

"Fakat eÄŸer Türkler ErdoÄŸan'Ä±n daha fazla güç için uzun zamandÄ±r tasarladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k sistemini reddederse siyasal belirsizlik ve ekonomik çalkantÄ± riski bulunuyor. Lira bu yÄ±l geliÅŸmekte olan ülkeler arasÄ±nda en fazla deÄŸer kaybeden para birimi ve darbeden bu yana yüzde 27 deÄŸer yitirdi.

'Öngörülebilir gelecek negatif'

"Ekonomist Ahmet YeÅŸilada 'hayÄ±r' oyu çÄ±kmasÄ± durumunda Türkiye siyasetinde uzun süreli bir çalkantÄ± ve AKP'nin kazanamama ihtimali bulunan bir erken seçim öngörüyor.

"Evet oyu piyasalarda pozitif bir hareketlilik yaratsa da analistler bunun kÄ±sa vadeli olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Hükümetin uzun zaman önce hayata geçirme sözü verdiÄŸi reformlarÄ± gerçekleÅŸtirip gerçekleÅŸtirmeyeceÄŸi konusunda belirsizlik var.

"AdÄ±nÄ± vermek istemeyen büyük bir tekstil firmasÄ± sahibi iÅŸsizlik ve enflasyon sorunlarÄ±nÄ±n zaman içinde çözülmesinin mümkün olduÄŸunu fakat hükümetin odak noktasÄ±nda ekonomiden ziyade politika olduÄŸunu söylüyor.

"Teneo Intelligence danÄ±ÅŸmanlÄ±k firmasÄ±nÄ±n eÅŸbaÅŸkanÄ± Wolfango Piccoli ise 'evet' çÄ±kmasÄ± durumunda baÅŸkanlÄ±k sisteminin gerektireceÄŸi diÄŸer düzenlemeler nedeniyle en az bir yÄ±l boyunca ekonomik reform gerçekleÅŸmesini beklemiyor ve ekliyor: 'Öngörülebilir gelecekte Türkiye'nin ekonomik ve politik doÄŸrultusu negatif olacak.'

"10 binden fazla kiÅŸiye iÅŸ veren bir aile ÅŸirketinin baÅŸÄ±ndaki bulunan ve ismini açÄ±klamak istemeyen iÅŸadamÄ± ise ÅŸunlarÄ± söylüyor: 'EÄŸer referandumu desteklediÄŸimi fakat bazÄ± ÅŸüphelerimin olduÄŸunu söylersem basÄ±nda hedef gösterilirim. EÄŸer referandumu desteklemediÄŸimi söylersem doÄŸrudan hapse girerim. O yüzden en iyisi susup en iyi sonucun gerçekleÅŸmesini dileyeyim."

Kaynak: BBC Türkçe