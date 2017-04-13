TV sunucusunun hayat kadÄ±nÄ± olduÄŸunu itiraf etmesi iÅŸinden etti

Bosna Hersek'in televizyon kanalÄ±nda sunuculuk yapan Senada NurkiÃ§, hayat kadÄ±nÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klayÄ±nca iÅŸsiz kaldÄ±

Bosna Hersek'te popüler Pink televizyonunda yayÄ±nlanan 'The Mighty Program' adlÄ± programÄ±n sunuculuÄŸunu yapan 26 yaÅŸÄ±ndaki ünlü reality ÅŸov yÄ±ldÄ±zÄ± Senada Nurkiç, hayat kadÄ±nÄ± olduÄŸunu kabul etmesinin ardÄ±ndan iÅŸini kaybetti. Hayat kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu Bosna Hersek'te ceza almaktan korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nurkic, "Beni hapse atmak isteyenler faturalarÄ±mÄ± ödememe ve yaÅŸamak için para kazanmamÄ± saÄŸlayanlar. PolitikacÄ± bir sevgilim var, o tutuklanmama izin vermez, beni koruyacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.