Ana Sayfa | MEDYA 13/04/2017 12:42

TV sunucusunun hayat kadÄ±nÄ± olduÄŸunu itiraf etmesi iÅŸinden etti

hayat kadÄ±nÄ±

Bosna Hersek'in televizyon kanalÄ±nda sunuculuk yapan Senada NurkiÃ§, hayat kadÄ±nÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klayÄ±nca iÅŸsiz kaldÄ±

Bosna Hersek'te popüler Pink televizyonunda yayÄ±nlanan 'The Mighty Program' adlÄ± programÄ±n sunuculuÄŸunu yapan 26 yaÅŸÄ±ndaki ünlü reality ÅŸov yÄ±ldÄ±zÄ± Senada Nurkiç, hayat kadÄ±nÄ± olduÄŸunu kabul etmesinin ardÄ±ndan iÅŸini kaybetti. Hayat kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu Bosna Hersek'te ceza almaktan korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nurkic, "Beni hapse atmak isteyenler faturalarÄ±mÄ± ödememe ve yaÅŸamak için para kazanmamÄ± saÄŸlayanlar. PolitikacÄ± bir sevgilim var, o tutuklanmama izin vermez, beni koruyacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Cesur ve GÃ¼zel

Cesur ve GÃ¼zel'in 22. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Cesur SÃ¼han'Ä±n teklifine ne diyecek

Star Tv'nin sevilen dizisi Cesur ve GÃ¼zel'de SÃ¼han'Ä±n hamile olduÄŸunu Cesur'a sÃ¶ylemesi Ã¼zerine neler yaÅŸanacak? TÃ¼m merak ettikleriniz haberimizde...

vatanÄ±m sensin

VatanÄ±m Sensin 23. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde silahlar Afyon'a ulaÅŸtÄ±rÄ±labilecek mi

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin'de bu hafta ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±yor. Cevdet PaÅŸa, Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n verdiÄŸi kararla Ä°zmir'den Afyon'a silahlarÄ±n ulaÅŸmasÄ± iÃ§in plan yapÄ±yor

Ã¶lene kadar

Ã–lene Kadar reytinglerde takÄ±lÄ± kaldÄ± dizi final yapÄ±yor

Fahriye Evcen ve Engin AkyÃ¼rek'in baÅŸrol olduÄŸu Ã–lene Kadar dizisi bu akÅŸam son kez ekranlara gelecek