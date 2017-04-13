Ana Sayfa | MEDYA 13/04/2017 12:56

Ã–lene Kadar reytinglerde takÄ±lÄ± kaldÄ± dizi final yapÄ±yor

Ã¶lene kadar

Fahriye Evcen ve Engin AkyÃ¼rek'in baÅŸrol olduÄŸu Ã–lene Kadar dizisi bu akÅŸam son kez ekranlara gelecek

ATV'nin sevilen dizisi Ölene Kadar reytinglere takÄ±ldÄ±. BaÅŸrollerini Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ölene Kadar, takipçileriyle 13. final bölümünde buluÅŸuyor. Tekin'in DaÄŸhan'a yaptÄ±ÄŸÄ± teklif, iÅŸleri herkes için dönüÅŸü olmayan bir yola sokmuÅŸtur.  SevdiÄŸi kadÄ±n ve oÄŸlu arasÄ±nda bir seçim yapmaya zorlanan DaÄŸhan, her zaman yaptÄ±ÄŸÄ± gibi bildiÄŸini okuyacak ve o evden çocuÄŸunu alarak çÄ±kacaktÄ±r. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise Tekin'e, hiç umulmadÄ±k bir ÅŸekilde cevap verir...

 

Ä°ÅŸte dizinin final yapacaÄŸÄ± 13. bölüm fragmanÄ±: 

 

 

 

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