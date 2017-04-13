Ana Sayfa | MEDYA 13/04/2017 13:10

VatanÄ±m Sensin 23. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde silahlar Afyon'a ulaÅŸtÄ±rÄ±labilecek mi

vatanÄ±m sensin

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin'de bu hafta ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±yor. Cevdet PaÅŸa, Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n verdiÄŸi kararla Ä°zmir'den Afyon'a silahlarÄ±n ulaÅŸmasÄ± iÃ§in plan yapÄ±yor

Kanal D'nin reyting rekortmen dizisi VatanÄ±m Sensin bu akÅŸam ekranlarda olacak. Dizinin yayÄ±nlanacak olan yeni bölümünde Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n, Sivas Kongresi'nde aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n Ä°zmir'e de ulaÅŸmasÄ± herkesi harekete geçirir. 

 

 

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

 

Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n, Sivas Kongresi'nde aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n Ä°zmir'e de ulaÅŸmasÄ± herkesi harekete geçirir. SilahlarÄ±n Ä°zmir'den, Afyon'a gönderilmesi gerekmektedir. Cevdet ile YüzbaÅŸÄ± Yakup, yeni bir plan yaparlar. Bu plan, Afyon'a gönderilecek yardÄ±m trenine silahlarÄ±n da yerleÅŸtirilmesidir. Her ihtimale karÅŸÄ± YüzbaÅŸÄ± Yakup, Azize ve çocuklarÄ±nÄ± korumaya yönelik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapar. Yunan KumandanÄ± Vasili, silahlarÄ±n içine saklandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±klarÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± emreder. Bu görevi Leon'a verir. Leon, açtÄ±ÄŸÄ± sandÄ±klarda büyük gerçekle yüzleÅŸir. Leon'u durdurmak isteyen YüzbaÅŸÄ± Yakup, onu vurmaktan çekinmeyecektir. YüzbaÅŸÄ± Yakup, Leon'u vuracak mÄ±? Leon öÄŸrendiÄŸi gerçek yüzünden ölecek mi? Silahlar Afyon'a ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak mÄ±? Cevdet'in planÄ± ortaya çÄ±kacak mÄ±?

 

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