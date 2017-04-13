Ana Sayfa | MEDYA 13/04/2017 13:20

Cesur ve GÃ¼zel'in 22. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Cesur SÃ¼han'Ä±n teklifine ne diyecek

Cesur ve GÃ¼zel

Star Tv'nin sevilen dizisi Cesur ve GÃ¼zel'de SÃ¼han'Ä±n hamile olduÄŸunu Cesur'a sÃ¶ylemesi Ã¼zerine neler yaÅŸanacak? TÃ¼m merak ettikleriniz haberimizde...

Cesur ve Güzel yayÄ±nlanan 22. bölüm fragmanÄ±yla izleyicilerinin nefesini kesti. Dizinin yayÄ±nlanacak olan yeni bölümünde SevdiÄŸi kadÄ±nÄ±n dudaklarÄ±ndan dökülen kelimeler Cesur’un kalbini paramparça eder. 

 

 

YENÄ° BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTA

SevdiÄŸi kadÄ±nÄ±n dudaklarÄ±ndan dökülen kelimeler Cesur’un kalbini paramparça eder. BebeÄŸi için aÅŸkÄ±ndan vazgeçmeyi göze alan Sühan için en büyük bedel, Cesur’un gözlerindeki hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Tahsin KorludaÄŸ’Ä±n cinayet davasÄ±nda ikinci duruÅŸma hareketli geçer, ortaya çÄ±kan yeni deliller, Cesur ve Sühan’Ä± birlikte hareket etmek mecburiyetinde bÄ±rakacaktÄ±r. Cahide, evliliÄŸini geri kazanmak için elinden geleni yapmaya çabalarken aldÄ±ÄŸÄ± haberle sarsÄ±lÄ±r. Bundan sonra KorludaÄŸ ÇiftliÄŸi’nde hayat giderek zorlaÅŸacaktÄ±r. Yan yana olmak canlarÄ±nÄ± yaksa da Cesur ve Sühan, cinayeti aydÄ±nlatacak büyük ipucunun peÅŸine düÅŸerler. Annesinin ölümünün ardÄ±ndaki gizemi çözmeye çok yaklaÅŸan Cesur’u yolun sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.

 

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