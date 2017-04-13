TarÄ±k MengÃ¼Ã§ hayranlarÄ±nÄ± korkuttu hastanelik oldu

Survivor'da yarÄ±ÅŸan TarÄ±k MengÃ¼Ã§, halsiz kalÄ±nca hastaneye kaldÄ±rdÄ± ve serum takÄ±ldÄ±

Survivor'da elenmesinin ardÄ±ndan Instagram'da hayranlarÄ± ile sÄ±k sÄ±k fotoÄŸraflar paylaÅŸan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± TarÄ±k Mengüç, bu defa hayranlarÄ±nÄ± korkuttu. Mengüç, Instagram hesabÄ±ndan hastanede serum yerken fotoÄŸraf çekip paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

ÜNLÜ ÅžARKICI YOÄžUN TEMPOYA DAYANAMADI

TarÄ±k Mengüç, TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Survivor Panoroma'ya hastanelik olduÄŸu için katÄ±lamadÄ±. Mengüç serum yediÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±p altÄ±na "Günlerdir yoÄŸun tempo koÅŸturmaca derken vücut bir yerde pes etti artÄ±k. Bugün katÄ±lmam gereken Survivor Panoroma'ya ne yazÄ±k ki saÄŸlÄ±k problemim yüzünden katÄ±lamÄ±yorum. En kÄ±sa sürede görüÅŸmek üzere... DuanÄ±zÄ± eksik etmeyin." notunu düÅŸtü.