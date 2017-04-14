Arka Sokaklar'Ä±n 437. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mesut ekibe geri dÃ¶nÃ¼yor

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mesut ameliyattan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra ekibe katÄ±lÄ±r

Arka Sokaklar dizisinin 437. bölümü yayÄ±nlandÄ±. Bu bölümde Mesut ekip arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±na ve görevinin baÅŸÄ±na geri dönüyor. Uzun, yorucu ve tehlikeli bir dönemin ardÄ±ndan Mesut yeniden suçlularÄ±n peÅŸin koÅŸmaya oldukça hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸlÄ±yor. Bir diÄŸer yandan hiç beklenmedik bir ÅŸey oluyor ve Nazike kaçÄ±rÄ±lÄ±yor.AynÄ± zamanda dizinin yeni bölümünde PÄ±nar, Ali’yi Ali’ye samimi davranan bir kiÅŸi yüzünden bir hayli kÄ±skanÄ±yor. Acaba çiftin iliÅŸkisinde soÄŸuk rüzgarlar mÄ± esmeye baÅŸlayacak? Mesut’un geri dönüÅŸüyle eski neÅŸesine ve elbette gücüne kavuÅŸmuÅŸ olan ekip ise suçlularÄ±n peÅŸinde koÅŸmaya devam ediyor. Bu defa önlerinde gerçekten çok zorlu bir görev var.