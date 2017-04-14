Ä°stanbullu Gelin'in 7. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Esma Sultan ile SÃ¼reyya'nÄ±n savaÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor

Star TV'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Ä°stanbullu Gelin 7. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekranlara gelecek

Ekranlarda yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden itibaren izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaÅŸatan Ä°stanbullu Gelin dizisi yayÄ±nlanan yeni bölüm fragmanÄ±yla bomba gibi geliyor.

Boran KonaÄŸÄ±’nda Süreyya ve Esma savaÅŸÄ± baÅŸlÄ±yor

Süreyya’nÄ±n kendinden emin konuÅŸmasÄ± sonrasÄ± yere düÅŸüp bayÄ±lan Esma hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±r. Boran erkekleri annelerinin ilk defa yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüÅŸtür. Süreyya ile yaÅŸanan gerginliÄŸi bilmeyen Faruk bu hastalÄ±ÄŸÄ±n altÄ±ndaki sebebi merak etmektedir. Süreyya kendisini suçlayÄ±p vicdan azabÄ± yaÅŸarken Esma asla kaybeden taraf olmayacaÄŸÄ±nÄ± gösteren bir oyun içerisindedir. Fikret ile Ä°pek’in arasÄ±nda yaÅŸanan tatsÄ±z olay ikisinin de farklÄ± adÄ±mlar atmasÄ±na neden olur. Ä°pek artÄ±k annesinin de verdiÄŸi destek ile Boran konaÄŸÄ±nda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirmeye baÅŸlayacaktÄ±r. Murat etkisinden çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± Zeynep ile yakÄ±nlaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken hoÅŸlanmayacaÄŸÄ± bir manzara ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±r. Öfkesinin dindireceÄŸi yer ise yine Bade’nin kollarÄ± olacaktÄ±r. Adem’e hiç güvenmeyen Faruk kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± her taÅŸÄ±n altÄ±ndan onun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördükçe delirir. Adem’in ise Faruk’u köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±racak bir planÄ± vardÄ±r.