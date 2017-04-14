Ana Sayfa | MEDYA 14/04/2017 21:09

Cesur ve GÃ¼zel'de ÅŸok ayrÄ±lÄ±k kararÄ±

Cesur ve GÃ¼zel

BaÅŸrollerinde KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n'Ã¼n oynadÄ±ÄŸÄ± Cesur ve GÃ¼zel'den Oktay Korunan'Ä±n ayrÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ ve Tuba Büyüküstün'ün baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ay yapÄ±m imzalÄ± 'Cesur ve Güzel'in dün akÅŸam ekranlara gelen bölümünde; 'Tahsin KorludaÄŸ'Ä±n en sadÄ±k adamÄ± 'Salih'in (Okday Korunan), annesinin ölümünde parmaÄŸÄ± olduÄŸunu öÄŸrenen 'Cesur', onun peÅŸine düÅŸtü. Salih'in kendisine boyun eÄŸmeyeceÄŸi konusunda kararlÄ± olduÄŸunu gören 'RÄ±za' (YiÄŸit ÖzÅŸener) ise harekete geçerek, Cesur'un annesini öldürenin Salih olduÄŸunu ortaya çÄ±karan görüntüleri Tahsin KorludaÄŸ'a izletti. Tahsin ile Salih arasÄ±ndaki yüzleÅŸme tansiyonu yükseltti. Salih'in elindeki silahÄ± almaya çalÄ±ÅŸÄ±rken onu vuran Tahsin, RÄ±za'nÄ±n büyük komplosu sayesinde bu olaydan sÄ±yrÄ±ldÄ±. RÄ±za, Salih'in cesedini Cesur'un otomobilinin bagajÄ±na yerleÅŸtirerek, Cesur'dan intikamÄ±nÄ± aldÄ±.

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