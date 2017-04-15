Cesur sahneleriyle konuÅŸulan dizide GÃ¼ven'in son hamlesi Duru oluyor

Ozan GÃ¼ven, Serenay SarÄ±kaya baÅŸrollerinde oynadÄ±ÄŸÄ± Fi dizisinde, GÃ¼ven'in Duru ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nlanan Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi Ã§ok konuÅŸulacak

Can Manay adÄ±nda ünlü ve çapkÄ±n bir psikoloÄŸu canlandÄ±ran Güven, dizide AyÅŸenur Çetin, Cansu Melis KarakuÅŸ ve Özge Özpirinçci'yle oynadÄ±ÄŸÄ± seviÅŸme sahneleriyle uzun süre sosyal medyanÄ±n gündeminde kaldÄ±. 3. bölümün sonunda Duru (Serenay SarÄ±kaya)'yu öpmesi de gelecek bölümlerde ikilinin yakÄ±nlaÅŸma konusunu gündeme getirdi.