Referandum sonuÃ§larÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼

Türkiye'de dün yapılan referandum oylamasını takip eden yabancı gazeteler yaşanan süreci ve sonuçları paylaştı

16 Nisan referandum unu dünya basını da yakından takip etti. Hem referandum sürecinde hem de referandum dan sonra dünya basını gelişmeleri an be an okuyucularına duyurdu. Yurt dışından halk oylamasını takip etmek için gelen gazetecilerin sayısı 233 oldu. Türkiye'deki halk oylamasına en büyük ilgiyi ABD basını gösterdi. ABD'den 32, Almanya'dan 25, İngiltere'den 30 gazeteci takip etti. Japonya ve Rusya'dan ise 15'er gazeteci akredite oldu.

İşte dünya basını referandumu böyle gördü:

İspanyol El Mundo gazetesi, Erdoğan'ın referandum u "plebisit"e dönüştürdüğünü yazdı. Fransız Libération gazetesi referandum haberini "Otokrasi öncesi son oy" başlığı ile verdi.

BBC, "Bölünmüş Türkiye geleceğini oyluyor" başlığını kullandı. ABD merkezli AP, Fransa merkezli AFP ve İngiltere merkezli Reuters, öncelikle Anadolu Ajansı'ının geçtiği ilk verileri abonelerine aktardı.

AFP, "Evet kampı önde" başlığının yer aldığı analizde, "Buna karşın sandıklar açıldıkça sonuçlar değişebilir" ifadesi kullanıldı.

New York Times, "Türk lider makamının yetkileriyle ilgili oylamada zafer ilan etti" diye yazdı.

The Guardian, "Erdoğan Türkiye'de yeni gücünü ilan ederken tekrar sayım çağrısı yapıldı" iyerek muhalefetin itirazını sayfalarına taşıdı.

Independent, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü artırmak için oy kullandı" başlığını manşete taşıdı. SKY News kanalı gece boyunca seçim sonuçlarını son dakika olarak geçerken, sabah haberlerinde de sonuçları ilk haber olarak duyurdu.

The Financial Times gazetesi de, "Yeni Güç için Erdoğan zafer ilan etti" başlığı ile duyurduğu haberde seçimde "Evet" oylarının çok az farkla öne geçtiğini vurguladı.

Referandum Rus basınında da geniş yer buldu. Pegodnya gazetesi sonuçları, "Türkiye'de halk Erdoğan için oy verdi" başlığıyla duyurdu. Rossiyskaya Gazeta: "Erdoğan sistemi değiştiriyor" dedi. Life.ru: "Türkler anayasada değişiklik yapılmasından yana oy kullandılar" başlığını kullandı.