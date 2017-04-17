Referandum sonuÃ§larÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼

TÃ¼rkiye'de dÃ¼n yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ± takip eden yabancÄ± gazeteler yaÅŸanan sÃ¼reci ve sonuÃ§larÄ± paylaÅŸtÄ±

16 Nisan referandum unu dünya basÄ±nÄ± da yakÄ±ndan takip etti. Hem referandum sürecinde hem de referandum dan sonra dünya basÄ±nÄ± geliÅŸmeleri an be an okuyucularÄ±na duyurdu. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan halk oylamasÄ±nÄ± takip etmek için gelen gazetecilerin sayÄ±sÄ± 233 oldu. Türkiye'deki halk oylamasÄ±na en büyük ilgiyi ABD basÄ±nÄ± gösterdi. ABD'den 32, Almanya'dan 25, Ä°ngiltere'den 30 gazeteci takip etti. Japonya ve Rusya'dan ise 15'er gazeteci akredite oldu.

Ä°ÅŸte dünya basÄ±nÄ± referandumu böyle gördü:

Ä°spanyol El Mundo gazetesi, ErdoÄŸan'Ä±n referandum u "plebisit"e dönüÅŸtürdüÄŸünü yazdÄ±. FransÄ±z Libération gazetesi referandum haberini "Otokrasi öncesi son oy" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile verdi.

BBC, "BölünmüÅŸ Türkiye geleceÄŸini oyluyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. ABD merkezli AP, Fransa merkezli AFP ve Ä°ngiltere merkezli Reuters, öncelikle Anadolu AjansÄ±'Ä±nÄ±n geçtiÄŸi ilk verileri abonelerine aktardÄ±.

AFP, "Evet kampÄ± önde" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± analizde, "Buna karÅŸÄ±n sandÄ±klar açÄ±ldÄ±kça sonuçlar deÄŸiÅŸebilir" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

New York Times, "Türk lider makamÄ±nÄ±n yetkileriyle ilgili oylamada zafer ilan etti" diye yazdÄ±.

The Guardian, "ErdoÄŸan Türkiye'de yeni gücünü ilan ederken tekrar sayÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±" iyerek muhalefetin itirazÄ±nÄ± sayfalarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

Independent, "Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gücünü artÄ±rmak için oy kullandÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± manÅŸete taÅŸÄ±dÄ±. SKY News kanalÄ± gece boyunca seçim sonuçlarÄ±nÄ± son dakika olarak geçerken, sabah haberlerinde de sonuçlarÄ± ilk haber olarak duyurdu.

The Financial Times gazetesi de, "Yeni Güç için ErdoÄŸan zafer ilan etti" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile duyurduÄŸu haberde seçimde "Evet" oylarÄ±nÄ±n çok az farkla öne geçtiÄŸini vurguladÄ±.

Referandum Rus basÄ±nÄ±nda da geniÅŸ yer buldu. Pegodnya gazetesi sonuçlarÄ±, "Türkiye'de halk ErdoÄŸan için oy verdi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyurdu. Rossiyskaya Gazeta: "ErdoÄŸan sistemi deÄŸiÅŸtiriyor" dedi. Life.ru: "Türkler anayasada deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±ndan yana oy kullandÄ±lar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.