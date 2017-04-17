Ana Sayfa | MEDYA 17/04/2017 13:42

Ä°Ã§erde'nin 30. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mert gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenebilecek mi

iÃ§erde

Star TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde'nin 30. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlandÄ±. Melek'in Ã¶ÄŸrendiÄŸi gerÃ§eÄŸi Sarp ve Mert Ã¶ÄŸrenebilecek mi

Ay YapÄ±m imzalÄ± fenomen dizi ‘Ä°çerde’nin yeni bölümünde Umut’un aslÄ±nda Mert olduÄŸunu öÄŸrenen Melek, babasÄ± Celal’in daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± aileyi bir araya getirmek için harekete geçecek. Nefeslerin tutulacaÄŸÄ± bölümde Sarp ve Mert, kardeÅŸ olduklarÄ±nÄ± öÄŸrenecekler mi sorusunun cevabÄ± heyecanla beklenecek.

 

 

Pazartesi akÅŸamlarÄ±nÄ±n zirvedeki dizisi ‘Ä°çerde’nin yeni bölümünde Sarp ve Mert’in kardeÅŸ olduÄŸunu öÄŸrenen Melek, vakit kaybetmeden bu büyük gerçeÄŸi iki kardeÅŸe söylemek için harekete geçecek. Melek, Sarp’Ä±n annesi Füsun’a yÄ±llar önce daÄŸÄ±lan ailesini geri verebilmek için vakit kaybetmeyecek. CoÅŸkun’dan tüm gerçekleri öÄŸrenen Melek, soluÄŸu babasÄ± Celal’in karÅŸÄ±sÄ±nda alacak. Baba-kÄ±z yüzleÅŸmesinin damga vuracaÄŸÄ± bölümde, Celal, Melek’in sözleriyle kurÅŸun yarasÄ±ndan çok daha büyük bir yara alacak. Celal, bu büyük sÄ±rrÄ± baÅŸka kimsenin öÄŸrenmemesi için elinden geleni yapacak. Melek, gerçeÄŸi söyleyecek mi sorusu, bölümün ilk anÄ±ndan itibaren ekran baÅŸÄ±ndakilere heyecanlÄ± dakikalar yaÅŸatacak.

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