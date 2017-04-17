Ana Sayfa | MEDYA 17/04/2017 13:43

KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 80. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde BÃ¼ÅŸra Ã¶lecek mi

KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler

ATV'nin hÃ¼zÃ¼n dolu dizisi KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 80. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlandÄ±. Yeni bÃ¶lÃ¼mde SongÃ¼l babasÄ±nÄ± kaybediyor

KÄ±rgÄ±n Çiçekler dizisi yeni bölümü olan 80. Bölümü ile bu akÅŸamÄ± saat 20.00’de Atv ekranlarÄ±nda izleyicileri ile buluÅŸacak. Songül’ün babasÄ± Sadullah ise banyoda hareket etmeden yere yÄ±ÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ yatÄ±yor. Songül bu görüntünün üstüne babasÄ±nÄ±n öldüÄŸünü düÅŸünüyor ve adeta büyük bir yÄ±kÄ±m yaÅŸÄ±yor. Songül’ün babasÄ± Sadullah alelacele ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Songül’ün kocasÄ± Güney de Songül’ün babasÄ± Sadullah’Ä±n hastanede olduÄŸunu öÄŸrenir öÄŸrenmez bir koÅŸu hastaneye gidiyor. Ancak Sadullah, ameliyata alÄ±nmasÄ±ndan sonra tüm çabalara raÄŸmen kurtarÄ±lamÄ±yor ve hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

 

 

 

Sadullah’Ä±n ölmesi acaba Zehra ile Songül’ün hayatlarÄ±nda ne gibi bir deÄŸiÅŸim yaÅŸatacak? Zehra’nÄ±n Songül’ü zaten hiçbir zaman sevmediÄŸi herkes tarafÄ±ndan biliniyor. Acaba Zehra’nÄ±n bundan sonra Songül’e karÅŸÄ± tutumu ne olacak? KÄ±rgÄ±n Çiçekler dizisi gerçekten de nefesleri kesecek bir bölüm ile ekranlara gelecek. Bu bölümde pek çok soru iÅŸareti yeniden aydÄ±nlÄ±ÄŸa kavuÅŸacak.

 

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