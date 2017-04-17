Ana Sayfa | MEDYA 17/04/2017 13:55

SÃ¶z dizisi 3. bÃ¶lÃ¼m yayÄ±nlandÄ± Erdem Yarbay helikopterden kurtulacak mÄ±

sÃ¶z dizisi

SÃ¶z dizisi yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ olan Ã§ok heyecanlÄ± 3. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile bu akÅŸamÄ± Star Tv ekranlarÄ±nda izleyicilerinin karÅŸÄ±sÄ±nda olacak. Peki yeni bÃ¶lÃ¼mde neler yaÅŸanacak

Söz dizisinin yayÄ±nlanan ilk iki bölümünün ardÄ±ndan büyük bir hayran kitlesi elde etmesiyle dizinin takipçileri merakla 3. Bölümü beklemeye baÅŸladÄ±. Söz dizisinin 3. Bölüm fragmanÄ± da yayÄ±nlandÄ±. Dizinin yeni bölümünde Erdem Yarbay düÅŸmüÅŸ olan helikopterin içinde saÄŸ kurtuluyor. Bunun üzerine Erdem Yarbay, uluslararasÄ± silah tüccarÄ±nÄ±n peÅŸinden giderek bir maÄŸaranÄ±n içine sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor. Ancak onlarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸ olduklarÄ± maÄŸaranÄ±n içerisinde çok daha büyük bir sürpriz bekliyor. Öte yandan köyde de bir düÄŸün yapÄ±lmasÄ± için hazÄ±rlÄ±klar baÅŸlÄ±yor. Fakat Yavuz, bu yapÄ±lacak olan düÄŸünün hiç de göründüÄŸü kadar masum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Dizinin yeni bölümünde Yavuz’un bu ÅŸüphelerinin haklÄ± çÄ±kÄ±p çÄ±kmayacaÄŸÄ± tam bir merak konusu. Acaba düÄŸün ile ilgili kötü planlar neler?

 

 

 

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