Ä°simsizler'in 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Fatih'in ÅŸÃ¼phelerinde haklÄ± Ã§Ä±kacak mÄ±

Ä°simsizler dizisi yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ olan 4. BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile bu akÅŸamÄ± Kanal D ekranlarÄ±nda izleyicilerinin karÅŸÄ±sÄ±nda olacak. Peki yeni bÃ¶lÃ¼mde neler yaÅŸanacak

Kanal D’nin yeni yayÄ±nlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ olsa da kÄ±sa sürede ciddi bir hayran kitlesi edinen Ä°simsizler dizisinin 4. Bölüm fragmanÄ± izleyenler ile buluÅŸtu. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde, Ä°simsizler, Sinan’Ä±n hain olduÄŸunu iyiden iyiye düÅŸünmeye baÅŸlÄ±yorlar. Ancak bunun için çok daha somut delillere ihtiyaçlarÄ± var. Bu yüzden de dizinin yeni bölümünde Ä°simsizler harekete geçiyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra dizinin yeni bölümünde yeni Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± ile Kaymakam Fatih bir nedenden olayÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyorlar. Dizinin 4. Bölümünde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Fatih’in ÅŸüphelerinde haklÄ± çÄ±kÄ±p çÄ±kmayacaÄŸÄ±.

Fragmandan gördüÄŸümüz kadarÄ±yla terörle mücadele polisi olan Ahmet, canlÄ± bomba eylemi teÅŸebbüsünde bulunan Mahmut’un evinde bazÄ± izlere rastlÄ±yor. Bu izler onun aklÄ±nda her ne kadar Sinan’a iÅŸaret etse de Ahmet, yine de çok daha somut deliller bulmak durumunda. Ancak hainler de bu sÄ±rada boÅŸ durmayÄ±p yeni kötü planlar yapmaya baÅŸlÄ±yorlar. Belirledikleri gecede belirledikleri yerde harekete geçmek üzere plan yapÄ±yorlar. Ä°simsizler dizisinin yeni bölümünde isimsiz kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n bu saldÄ±rÄ±ya engel olup olmayacaÄŸÄ± bir hayli merak ediliyor. Fakat merak edilen bir diÄŸer nokta ise tüm bu olanlarda yeni gelen Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi.