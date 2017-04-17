Engin Altan DÃ¼zyatan DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'dan ayrÄ±lÄ±yor

TRT'nin sevilen DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un baÅŸrol oyuncusu Engin Altan DÃ¼zyatan diziden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°lk bölümden itibaren çok izlenen dizide önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açÄ±lÄ±yor. Yeni sezonda Engin Altan'lÄ± dönem bitecek ve ErtuÄŸrul Gazi'nin oÄŸlu Osman Gazi'nin dönemi iÅŸlenmeye baÅŸlanacak. Bu nedenle Osman Gazi'yi canlandÄ±racak bir oyuncu arandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Yönetmenlik koltuÄŸuna Metin Günay'Ä±n oturduÄŸu dizinin senaryosuna Mehmet BozdaÄŸ, Atilla Engin, AslÄ± Zeynep Peker BozdaÄŸ imza atÄ±yor. Müziklerini ise Alpay Götekin ve Zeynep Alasya yapÄ±yor. DiriliÅŸ dizisinin yapÄ±mcÄ±sÄ± ve tasarÄ±mcÄ±sÄ± Tekden Film'in patronu M. Mehmet BozdaÄŸ'Ä±n bir yandan da 2 tane sinema filmi için birden çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.