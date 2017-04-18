VatanÄ±m Sensin'in 24. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde YÃ¼zbaÅŸÄ± Yakup idam ediliyor

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi VatanÄ±m Sensin'de heyecan dolu bir bÃ¶lÃ¼m daha yaÅŸanacak

Kanal D'nin sevilen dizisi 'VatanÄ±m Sensin'in yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Her kÄ±lÄ±ÄŸa girerek Cevdet'e büyük yardÄ±mlarÄ± dokunan YüzbaÅŸÄ± Yakup yakayÄ± ele veriyor ve Kuvayiciler tarafÄ±ndan idam ediliyor. Geçen bölümde silahlarÄ± Anadolu'ya gönderirken YunanlÄ±lara yakalanacak diye büyük stres yaÅŸayan Azize ve Cevdet bu bölümde rahat bir nefes alÄ±yor. Silahlar Anadolu'ya gönderiliyor, direniÅŸ baÅŸlÄ±yor. 'VatanÄ±m Sensin'in yeni bölümü 20 Nisan PerÅŸembe günü izleyici ile buluÅŸacak.