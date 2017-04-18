Ana Sayfa | MEDYA 18/04/2017 14:57

Hepsini bildi Bu hafta yarÄ±ÅŸmadan kimin eleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

hakan hatipoÄŸlu

Survivor Panoroma sunucusu HatipoÄŸlu bu hafta Survivor'dan kimin gideceÄŸi konusunda tahminde bulundu

Hakan HatipoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± tüm tahminleri tutturdu. Eser West, Erdi, TarÄ±k Mengüç, Sedat, Seda, YiÄŸit gibi pek çok ismin gideceÄŸini söyleyen Hakan HatipoÄŸlu bu hafta elenecek ismin Gökhan olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Survivor'da eleme potasÄ±na gönüllülerden Berna ve Gökhan girerken, ünlülerden PÄ±nar ve Sabriye eleme adayÄ± oldu. Kain gibi her ÅŸeyi bilen Hakan HatipoÄŸlu'nun bu haftaki tahmini ÅŸöyle dile getirdi: 4 eleme adayÄ±ndan yüzde 90 Gökhan gider.

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