Ana Sayfa | MEDYA 18/04/2017 21:31

New York Times yazdÄ± TÃ¼rkiye'de demokrasi kaybetti

New York Times

New York Times gazetesi, TÃ¼rkiye'de sonuÃ§lanan referandum oylamasÄ±na iliÅŸkin bir yazÄ± yayÄ±nladÄ±

YazÄ±nÄ±n giriÅŸinde, "Türkiye'deki referandum ile ilgili söylenebilecek en iyi ÅŸey, oy verenlerin yüzde 48,7'sinin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n otokratik yönetimini güçlendirmek adÄ±na attÄ±ÄŸÄ± en aÅŸÄ±rÄ± adÄ±ma karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±dÄ±r. Referandumu yüzde 60 oy oranÄ±yla kazanmayÄ± uman ErdoÄŸan, en büyük ÅŸehirleri, Ankara ve Ä°stanbul'u kaybetti. UluslararasÄ± gözlemcilerin seçimlerde usulsüzlük yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialarÄ±, (ErdoÄŸan'Ä±n) meÅŸruiyetini daha da azaltacak" ifadeleri yer alÄ±yor.

NYTimes, tüm bunlara raÄŸmen ErdoÄŸan'Ä±n elde ettiÄŸi bu zaferin Türkiye'yi "deÄŸiÅŸken ve kindar bir adamÄ±n" ellerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, dünyanÄ±n "on yÄ±llarca Avrupa ile Ä°slam dünyasÄ± arasÄ±nda kritik bir köprü vazifesi gören bir ülkenin demokratik yapÄ±lara ve deÄŸerlere bu kadar az saygÄ± duyan bir kiÅŸinin yönetimi altÄ±nda istikrarlÄ± ve müreffeh bir geleceÄŸe" sahip olup olamayacaÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸini öne sürüyor.

'Trump'Ä±n ErdoÄŸan'Ä± aramasÄ± ÅŸok edici derecede yanlÄ±ÅŸ'

YazÄ±da ÅŸu ifadelere yer veriliyor:

"Bu referandum, ErdoÄŸan'Ä±n uzun bir zamandÄ±r Türkiye'nin parlamenter sistemini güçlü bir baÅŸkanlÄ±kla deÄŸiÅŸtirme çabasÄ±nÄ±n da baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.

"Her ne kadar Türkiye, NATO'nun hayati bir üyesi olsa da demokratik deÄŸerler üzerine inÅŸa edilen bu ittifak içerisinde giderek ayrÄ±ÅŸan bir üyeye dönüÅŸüyor.

"ErdoÄŸan, Avrupa ve Amerika ile çatÄ±ÅŸmaya girdi, BatÄ± karÅŸÄ±tÄ± düÅŸmanlÄ±klarÄ± ateÅŸledi ve Rusya ile flört etmeye baÅŸladÄ±.

"NATO ülkeleri, ErdoÄŸan'Ä±n otokratik eÄŸilimlerini kontrol altÄ±na almak için ellerinden gelen her ÅŸeyi yaparken, Türkiye'de demokrasi savunucularÄ±na da cesaret vermelidir.

"Beyaz Saray, BaÅŸkan Trump'Ä±n Pazartesi günü ErdoÄŸan'Ä± telefonla kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu, ÅŸok edici derecede yanlÄ±ÅŸ bir karÅŸÄ±lÄ±k oldu.

"Nihayetinde, Türkiye'de demokrasi yeniden canlanacak olursa bu, ErdoÄŸan'Ä±n dayattÄ±ÄŸÄ± otoriter sistemi kabullenmek istemeyen milyonlarca Türkün sayesinde olacak. HaklarÄ±nÄ± ve özgürlüklerini geri almanÄ±n bir yolunu bulacaklar."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
iÃ§erde dizisi

Ä°Ã§erde'nin 31. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mert annesine kavuÅŸamÄ±yor

Star TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde'nin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mert'in Celal Baba'ya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen FÃ¼sun, Mert'i evden kovuyor

diriliÅŸ ertuÄŸrul

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un yapÄ±mcÄ±sÄ±ndan iddialara karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama

TRT 1'in sevilen ve reyting rekortmeni DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'dan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilen Engin Altan DÃ¼zyatan'la ilgili dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ±ndan aÃ§Ä±klama geldi

hakan hatipoÄŸlu

Hepsini bildi Bu hafta yarÄ±ÅŸmadan kimin eleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Survivor Panoroma sunucusu HatipoÄŸlu bu hafta Survivor'dan kimin gideceÄŸi konusunda tahminde bulundu