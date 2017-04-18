New York Times yazdÄ± TÃ¼rkiye'de demokrasi kaybetti

New York Times gazetesi, TÃ¼rkiye'de sonuÃ§lanan referandum oylamasÄ±na iliÅŸkin bir yazÄ± yayÄ±nladÄ±

YazÄ±nÄ±n giriÅŸinde, "Türkiye'deki referandum ile ilgili söylenebilecek en iyi ÅŸey, oy verenlerin yüzde 48,7'sinin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n otokratik yönetimini güçlendirmek adÄ±na attÄ±ÄŸÄ± en aÅŸÄ±rÄ± adÄ±ma karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±dÄ±r. Referandumu yüzde 60 oy oranÄ±yla kazanmayÄ± uman ErdoÄŸan, en büyük ÅŸehirleri, Ankara ve Ä°stanbul'u kaybetti. UluslararasÄ± gözlemcilerin seçimlerde usulsüzlük yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialarÄ±, (ErdoÄŸan'Ä±n) meÅŸruiyetini daha da azaltacak" ifadeleri yer alÄ±yor.

NYTimes, tüm bunlara raÄŸmen ErdoÄŸan'Ä±n elde ettiÄŸi bu zaferin Türkiye'yi "deÄŸiÅŸken ve kindar bir adamÄ±n" ellerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, dünyanÄ±n "on yÄ±llarca Avrupa ile Ä°slam dünyasÄ± arasÄ±nda kritik bir köprü vazifesi gören bir ülkenin demokratik yapÄ±lara ve deÄŸerlere bu kadar az saygÄ± duyan bir kiÅŸinin yönetimi altÄ±nda istikrarlÄ± ve müreffeh bir geleceÄŸe" sahip olup olamayacaÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸini öne sürüyor.

'Trump'Ä±n ErdoÄŸan'Ä± aramasÄ± ÅŸok edici derecede yanlÄ±ÅŸ'

YazÄ±da ÅŸu ifadelere yer veriliyor:

"Bu referandum, ErdoÄŸan'Ä±n uzun bir zamandÄ±r Türkiye'nin parlamenter sistemini güçlü bir baÅŸkanlÄ±kla deÄŸiÅŸtirme çabasÄ±nÄ±n da baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.

"Her ne kadar Türkiye, NATO'nun hayati bir üyesi olsa da demokratik deÄŸerler üzerine inÅŸa edilen bu ittifak içerisinde giderek ayrÄ±ÅŸan bir üyeye dönüÅŸüyor.

"ErdoÄŸan, Avrupa ve Amerika ile çatÄ±ÅŸmaya girdi, BatÄ± karÅŸÄ±tÄ± düÅŸmanlÄ±klarÄ± ateÅŸledi ve Rusya ile flört etmeye baÅŸladÄ±.

"NATO ülkeleri, ErdoÄŸan'Ä±n otokratik eÄŸilimlerini kontrol altÄ±na almak için ellerinden gelen her ÅŸeyi yaparken, Türkiye'de demokrasi savunucularÄ±na da cesaret vermelidir.

"Beyaz Saray, BaÅŸkan Trump'Ä±n Pazartesi günü ErdoÄŸan'Ä± telefonla kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu, ÅŸok edici derecede yanlÄ±ÅŸ bir karÅŸÄ±lÄ±k oldu.

"Nihayetinde, Türkiye'de demokrasi yeniden canlanacak olursa bu, ErdoÄŸan'Ä±n dayattÄ±ÄŸÄ± otoriter sistemi kabullenmek istemeyen milyonlarca Türkün sayesinde olacak. HaklarÄ±nÄ± ve özgürlüklerini geri almanÄ±n bir yolunu bulacaklar."