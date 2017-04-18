Ä°Ã§erde'nin 31. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mert annesine kavuÅŸamÄ±yor

Star TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde'nin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mert'in Celal Baba'ya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen FÃ¼sun, Mert'i evden kovuyor

Pazartesi günlerinin reyting rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi 'Ä°çerde'nin dünkü bölümünde izleyici adeta nefesini tutarak izledi. Celal Baba, kÄ±zÄ± Melek'in, Sarp ile Mert'in kardeÅŸ olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸini duyunca kÄ±zÄ±nÄ± vurdurdu. Yeni bölümde de Mert'in, Celal Baba'ya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tamamen anlaÅŸÄ±lÄ±yor ve tam annesine kavuÅŸmayÄ± bekleyen Mert'i annesi kovuyor.