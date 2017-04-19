Ana Sayfa | MEDYA 19/04/2017 08:17

Times yazÄ±yor ErdoÄŸan destekÃ§ilerinin gÃ¶zÃ¼nde Sultan olacak adam

erdoÄŸan miting

Times gazetesi, referandum sonrasÄ± zafer ilan eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan destekÃ§ilerine gÃ¶re "Sultan olacak adam" Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor

Gazetenin Ä°stanbul'daki muhabiri Hannah Lucinda Smith'in kÄ±sa analiz yazÄ±sÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan 'Reis' filmindeki bir sahneyi tanÄ±mlayarak baÅŸlÄ±yor:

"Sahnede genç Tayyip ErdoÄŸan, cesur mahallesi KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n sokaklarÄ±nda yine bir kahramanlÄ±k örneÄŸi göstermiÅŸ. YetiÅŸkinlerin coÅŸkulu hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸ, ancak yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanamamÄ±ÅŸ. AralarÄ±ndan biri kendisinin gelecekte baÅŸkan olacaÄŸÄ± hayaliyle "Niye herkes Tayyip'i seviyor ki?" diye soruyor".

YazarÄ±n Türkiye'nin diÄŸer yarÄ±sÄ± olarak tabir ettiÄŸi "kÄ±rsal kesim, muhafazakar cephe ve iÅŸçiler" için ErdoÄŸan'Ä±n bir "yarÄ±-tanrÄ±" olduÄŸu ifade ediliyor.

"Türkiye'de popüler kültürü incelediÄŸinizde, OsmanlÄ± kahramanlarÄ±, sert adamlar ve futbol yÄ±ldÄ±zlarÄ±yla dolu olduÄŸunu görürsünüz. Fanatik destekçilerine göre ErdoÄŸan, tüm bunlarÄ±n bir kiÅŸide vücut bulmuÅŸ hali.

"Mitingleri rock konserlerine benziyor. KapalÄ± ev kadÄ±nlarÄ± aynÄ± yaÅŸam coÅŸkusuyla birbirini iterek mitingleri izliyor. ErdoÄŸan sahnede olduÄŸunda ses tellerini düzenli olarak zorlayacak kadar baÄŸÄ±rarak konuÅŸyor. HayranlarÄ±nÄ±n sevdiÄŸi tarz da bu."

Times gazetesinin analizinde ErdoÄŸan destekçilerinin ÅŸu ifadelerine de yer veriliyor:

"ErdoÄŸan tüm dünyaya karÅŸÄ± sesini yükselttiÄŸinde daha da çok gurur duyuyorum."

"Eskiden liderlerimizin Ä°ngiltere ve Amerika'nÄ±n önünde diz çöktüÄŸünü görürdük. ArtÄ±k çok deÄŸiÅŸti."

YazÄ±ya göre, Türkiye'nin bu "gurur merkezli" kültüründe, "itibarÄ±nÄ± kurtarmak, her ÅŸey demek".

"Türkler Avrupa'nÄ±n kendilerine yönelik davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± hakarete uÄŸramÄ±ÅŸ hissediyor. DiÄŸer yandan, toplumun inançlÄ± kesimi, kapalÄ± kadÄ±nlarÄ±n kamuya ve üniversiteye girmelerini engelleyen laikler tarafÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±lanmÄ±ÅŸ hissediyor."

Times'Ä±n yazÄ±sÄ±nda ayrÄ±ca, bu insanlarÄ±n "sonunda itibarlarÄ±nÄ± kurtarmalarÄ±nÄ± saÄŸlayan" ErdoÄŸan'a olan sevgisinin hafife alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸi belirtiliyor:

"15 yÄ±ldÄ±r ülkeye hükmediyor olmasÄ±na raÄŸmen ErdoÄŸan, onlarÄ± bastÄ±rmak ve reddetmek isteyen bu 'alçaklara' karÅŸÄ± mücadelede destekçilerini 'ezilen kiÅŸi' olduklarÄ± konusunda ikna etmeyi halen baÅŸarÄ±yor."

YazÄ±ya göre ErdoÄŸan bu siyasi söylemi ve yaklaÅŸÄ±mÄ± sürdürdüÄŸü sürece, "hayran kitlesi sönmeyecek".

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
iÃ§erde dizisi

Ä°Ã§erde'nin 31. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mert annesine kavuÅŸamÄ±yor

Star TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde'nin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mert'in Celal Baba'ya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen FÃ¼sun, Mert'i evden kovuyor

New York Times

New York Times yazdÄ± TÃ¼rkiye'de demokrasi kaybetti

New York Times gazetesi, TÃ¼rkiye'de sonuÃ§lanan referandum oylamasÄ±na iliÅŸkin bir yazÄ± yayÄ±nladÄ±

diriliÅŸ ertuÄŸrul

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un yapÄ±mcÄ±sÄ±ndan iddialara karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama

TRT 1'in sevilen ve reyting rekortmeni DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'dan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilen Engin Altan DÃ¼zyatan'la ilgili dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ±ndan aÃ§Ä±klama geldi