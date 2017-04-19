Times yazÄ±yor ErdoÄŸan destekÃ§ilerinin gÃ¶zÃ¼nde Sultan olacak adam

Times gazetesi, referandum sonrasÄ± zafer ilan eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan destekÃ§ilerine gÃ¶re "Sultan olacak adam" Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor

Gazetenin Ä°stanbul'daki muhabiri Hannah Lucinda Smith'in kÄ±sa analiz yazÄ±sÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan 'Reis' filmindeki bir sahneyi tanÄ±mlayarak baÅŸlÄ±yor:

"Sahnede genç Tayyip ErdoÄŸan, cesur mahallesi KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n sokaklarÄ±nda yine bir kahramanlÄ±k örneÄŸi göstermiÅŸ. YetiÅŸkinlerin coÅŸkulu hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸ, ancak yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanamamÄ±ÅŸ. AralarÄ±ndan biri kendisinin gelecekte baÅŸkan olacaÄŸÄ± hayaliyle "Niye herkes Tayyip'i seviyor ki?" diye soruyor".

YazarÄ±n Türkiye'nin diÄŸer yarÄ±sÄ± olarak tabir ettiÄŸi "kÄ±rsal kesim, muhafazakar cephe ve iÅŸçiler" için ErdoÄŸan'Ä±n bir "yarÄ±-tanrÄ±" olduÄŸu ifade ediliyor.

"Türkiye'de popüler kültürü incelediÄŸinizde, OsmanlÄ± kahramanlarÄ±, sert adamlar ve futbol yÄ±ldÄ±zlarÄ±yla dolu olduÄŸunu görürsünüz. Fanatik destekçilerine göre ErdoÄŸan, tüm bunlarÄ±n bir kiÅŸide vücut bulmuÅŸ hali.

"Mitingleri rock konserlerine benziyor. KapalÄ± ev kadÄ±nlarÄ± aynÄ± yaÅŸam coÅŸkusuyla birbirini iterek mitingleri izliyor. ErdoÄŸan sahnede olduÄŸunda ses tellerini düzenli olarak zorlayacak kadar baÄŸÄ±rarak konuÅŸyor. HayranlarÄ±nÄ±n sevdiÄŸi tarz da bu."

Times gazetesinin analizinde ErdoÄŸan destekçilerinin ÅŸu ifadelerine de yer veriliyor:

"ErdoÄŸan tüm dünyaya karÅŸÄ± sesini yükselttiÄŸinde daha da çok gurur duyuyorum."

"Eskiden liderlerimizin Ä°ngiltere ve Amerika'nÄ±n önünde diz çöktüÄŸünü görürdük. ArtÄ±k çok deÄŸiÅŸti."

YazÄ±ya göre, Türkiye'nin bu "gurur merkezli" kültüründe, "itibarÄ±nÄ± kurtarmak, her ÅŸey demek".

"Türkler Avrupa'nÄ±n kendilerine yönelik davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± hakarete uÄŸramÄ±ÅŸ hissediyor. DiÄŸer yandan, toplumun inançlÄ± kesimi, kapalÄ± kadÄ±nlarÄ±n kamuya ve üniversiteye girmelerini engelleyen laikler tarafÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±lanmÄ±ÅŸ hissediyor."

Times'Ä±n yazÄ±sÄ±nda ayrÄ±ca, bu insanlarÄ±n "sonunda itibarlarÄ±nÄ± kurtarmalarÄ±nÄ± saÄŸlayan" ErdoÄŸan'a olan sevgisinin hafife alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸi belirtiliyor:

"15 yÄ±ldÄ±r ülkeye hükmediyor olmasÄ±na raÄŸmen ErdoÄŸan, onlarÄ± bastÄ±rmak ve reddetmek isteyen bu 'alçaklara' karÅŸÄ± mücadelede destekçilerini 'ezilen kiÅŸi' olduklarÄ± konusunda ikna etmeyi halen baÅŸarÄ±yor."

YazÄ±ya göre ErdoÄŸan bu siyasi söylemi ve yaklaÅŸÄ±mÄ± sürdürdüÄŸü sürece, "hayran kitlesi sönmeyecek".