Ana Sayfa | MEDYA 20/04/2017 12:40

Ä°Ã§erde'nin 31. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Melek Ã¶lÃ¼yor

iÃ§erde

Pazartesi gÃ¼nÃ¼nÃ¼n reyting rekortmeni Ä°Ã§erde'nin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

Show TV'nin heyecanlÄ± dizisi 'Ä°çerde'nin yeni bölümünden 2 fragman birden yayÄ±nlandÄ±. 2 fragmanda adeta nefesleri kesti. Yeni bölümde Sarp, annesine gidip Melek'in öldüÄŸünü söylüyor. DiÄŸer bir önemli geliÅŸme ise Mert'in, Celal Baba'ya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Yusuf Müdür dahil tüm emniyet öÄŸreniyor. Geçen haftaki bölümde Mert ile Sarp'Ä±n kardeÅŸ olduÄŸunu tam söyleyecekken vurulan Melek'in yeni bölümde ölüm haberi geliyor. Sarp, annesine gidip "Anne melek öldü" diyerek hüngür hüngür aÄŸlÄ±yor..

 

 

 

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