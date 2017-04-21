CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan istediÄŸi gÃ¼ce ulaÅŸtÄ± ama maliyeti bÃ¼yÃ¼k olacak

Economist dergisi, TÃ¼rkiye'de sonuÃ§lanan referandum oylamasÄ±na dair bugÃ¼n de bir yazÄ±ya yer verdi

YazÄ±da, devletin radikal bir ÅŸekilde elden geçirilmesi için Türkiye'nin 'Evet' oyu verdiÄŸi ancak sonuçlarÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n beklediÄŸi zaferden farklÄ± olduÄŸu belirtildi. Referandumdan yüzde 51.4'le geçen 'Evet' oylarÄ± 'HayÄ±r' oylarÄ±na oranla dar bir farkla öne geçmiÅŸti.

16 Nisan referandumu sÄ±rasÄ±nda sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±na yakÄ±n Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarf ve oy pusulalarÄ±nÄ± kabul etmesi tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

Economist, muhalefetin itirazlarÄ±nÄ±, bununla birlikte uluslararasÄ± gözlemcilerden gelen, seçimlerdeki usulsüzlük iddialarÄ± üzerine "ÅŸeffaf bir soruÅŸturma" yapÄ±lmasÄ± yönündeli çaÄŸrÄ±larÄ± hatÄ±rlatan yazÄ±sÄ±nda, birçok ÅŸehirde gerçekleÅŸen protestolara deÄŸindi.

'Bu iddialar ErdoÄŸan'Ä± yÄ±llarca kovalayacak'

YazÄ±da Türkiye'nin 17 Nisan'da 'hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bölünmüÅŸ' bir halde yeni bir güne uyandÄ±ÄŸÄ± belirtildi ve ÅŸu görüÅŸlere yer verildi:

"OylarÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ± hemen hemen imkansÄ±z. YSK'nÄ±n 19 Nisan'da muhalefetin itiraz baÅŸvurusunu kabul etti ama bireysel usulsüzlük iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyledi. ErdoÄŸan ise, yabancÄ± gözlemcilere kaygÄ±larÄ±nÄ± kendilerine saklamalarÄ±nÄ± söyledi."

Economist'in görüÅŸ yazÄ±sÄ±na göre, bu iddialar ErdoÄŸan'Ä±n "yÄ±llarca kovalayacak" ve geride "hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kutuplaÅŸmÄ±ÅŸ" bir ülke bÄ±rakacak.

Washington Institute'tan Soner ÇaÄŸaptay'Ä±n ÅŸu sözlerine de yazÄ±da dikkat çekildi:

"ErdoÄŸan Atatürk'ten bu yana en tartÄ±ÅŸma götürmez lider olabilir ancak bu meÅŸruluk meselesi ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸÄ±na bela olacak."

'BatÄ±lÄ± liderler oylamayÄ± olumlu karÅŸÄ±lamadÄ±'

YazÄ±da dile getirilen bir baÅŸka görüÅŸ, "Rusya, Sudan, Macaristan gibi 'model demokrasiler'in izinde giderek ErdoÄŸan'Ä± tebrik eden Amerika dÄ±ÅŸÄ±nda, BatÄ±lÄ± ülkelerin liderlerinin oylamayÄ± olumlu karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±" yönünde:

"Ä°ngiltere, Almanya ve Avrupa BirliÄŸi (AB), tebrik etmek yerine diyalog ve baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Referandum günü de ErdoÄŸan Avrupa'yla köprüleri yeniden kurmaya pek istekli görünmüyordu. OylamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün bir kez daha komadaki AB müzakerelerini daha da baltalayacak olan, idam cezasÄ±nÄ± geri getirme arzusunu dillendirdi."

'Evet' seçmenlerinin güçleri ErdoÄŸan'Ä±n elinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmanÄ±n karar süreçlerini geliÅŸtirdiÄŸine inandÄ±klarÄ± belirtilirken, Ufuk adlÄ± bir gencin oy sandÄ±klarÄ±nÄ± geride bÄ±rakÄ±rken "Bundan sonra, Türkiye'yi halk yönetecek" diye gururla anlattÄ±ÄŸÄ± da yazÄ±da aktarÄ±ldÄ±.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± çÄ±kanlarÄ±n "tek adam ÅŸovu" endiÅŸeleri de ÅŸöyle açÄ±klandÄ±:

"Eskiden iktidardaki AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen yazar Ali BayramoÄŸlu, 'Bu, tek adam iktidarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±' diyor. BayramoÄŸlu geçen ay yeni anayasaya 'HayÄ±r' diyeceÄŸini açÄ±kladÄ±ktan sonra AKP destekçileri tarafÄ±ndan oy verdiÄŸi okulun önünde saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor."

"ErdoÄŸan'Ä±n resmi olarak AKP'ye katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± resmi referandum sonuçlarÄ± açÄ±klanÄ±r açÄ±klanmaz duyurmasÄ± bekleniyor. Bir ay içinde de, ülkenin en etkin yargÄ± organÄ± HSYK küçülecek ve yargÄ± üyelerinin oylarÄ±yla deÄŸil Meclis ve CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n atamalarÄ±yla oluÅŸturulacak"

OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± ve protestoculara gözaltÄ±lar

Economist'in analizinde ayrÄ±ca, ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamalarÄ±n referandum sonuçlarÄ±nÄ± "baskÄ±larÄ±nÄ±" desteklemek için kullanacaÄŸÄ± yönünde sinyaller verdiÄŸine dikkat çekildi.

Referandumun resmi olmayan sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan hemen sonra OHAL'in 19 Temmuz'a kadar uzatÄ±lmasÄ± ve polisin hÄ±zla, protestolara katÄ±lan 38 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almasÄ± da buna örnek gösterildi.

"Seçmenlerin yarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, hile iddialarÄ±yla lekelenmiÅŸ ve açÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±n imkansÄ±z kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir referandum, Türkiye'nin üstüne kaldÄ±" denilen yazÄ± ÅŸu ifadelerle sonlandÄ±:

"ErdoÄŸan uzun süredir göz koyduÄŸu güçlere ÅŸimdi sahip. Ama bu güçler, evde gerilim ve dÄ±ÅŸarÄ±da yalnÄ±zlaÅŸma gibi bir maliyetle geldi."

Kaynak: BBC Türkçe