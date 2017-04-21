Arka Sokaklar'Ä±n 438. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Buse Ali'nin baÅŸÄ±nÄ± yakacak

Kanal D'de sezonlardÄ±r devam eden Arka Sokaklar dizisinin 438. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akÅŸamÄ± ekranlarda olacak. Dizinin yayÄ±nlanacak olan yeni bölümünde Buse, hayatÄ±nÄ± kurtaran Ali’den çok etkilenmiÅŸ ve ona aÅŸÄ±k olmuÅŸtur. Bu durum Ali'nin baÅŸÄ±nÄ± yakacaktÄ±r.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Mankenlik AjansÄ± sahibi Hale, Buse’nin ifade vermesini engellemek için her yolu dener. KÄ±zÄ± susturmak için adam tutar ancak polisler olaya müdahale eder. Erkek kardeÅŸini devreye sokarak Buse’yi mahkeme günü kaçÄ±rtÄ±r. Ekip kÄ±zÄ± mahkemeye yetiÅŸtirmek için peÅŸlerine düÅŸer. Buse, Ali’yi elde etmek için sinsi planlar yapar.Selin’in komÅŸusu Kadir, karÄ±sÄ± Seval’e ÅŸiddet uygular. Selin bunu fark eder ve kadÄ±nÄ± adamÄ±n elinden kurtarÄ±r. Seval, kocasÄ±nÄ±n düÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±lÄ±rken Sevgi kaçÄ±ranlarÄ± görür. ArtÄ±k bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r.Metin ve Tekin, yolda baygÄ±n bir adam bulurlar ve yardÄ±m etmek için eve götürürler. Adam hafÄ±zasÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir ve hiçbir ÅŸey hatÄ±rlamaktadÄ±r. Hüsnü, evde tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir adam görünce ÅŸaÅŸkÄ±na döner ve sinirlenir. AdamÄ± alÄ±p emniyete götürür. Nazike, adamÄ±n eski kocasÄ± Talat’a olan benzerliÄŸi nedeniyle, Talat ismini takar. Emniyette kÄ±sa bir araÅŸtÄ±rmadan sonra, adamÄ±n adÄ±nÄ±n Muzaffer olduÄŸunu ve evli olduÄŸunu öÄŸrenirler. Nazike hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrar, çünkü adamdan etkilenmiÅŸtir. Evlenme hayalleri suya düÅŸer.