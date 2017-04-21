Ana Sayfa | MEDYA 21/04/2017 11:24

Payitaht AbdÃ¼lhamid'in 8. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Sultan'Ä±n hÃ¼kmÃ¼ dengeleri bozuyor

Payitaht AbdÃ¼lhamid

TRT 1'in Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Payitaht AbdÃ¼lhamid'in 8. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Payitaht Abdülhamid yayÄ±nlanan 8. bölüm fragmanÄ±yla izleyicilerine ÅŸoke eden dakikalar yaÅŸatmaya hazÄ±rlanÄ±yor. 

 

 

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Ermeni komiteciler Payitaht'Ä± kana bulamak için Ä°stanbul'a silah yÄ±ÄŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Hesap etmedikleri biri var; Sultan Abdülhamid! Sultan Abdülhamid (Bülent Ä°nal), Celal (Umut Kurt) ve Kemalettin'in (Eren HacÄ±salihoÄŸlu) Filistin'den getirdiÄŸi ajanÄ± usta bir planla Ä°ngilizlere karÅŸÄ± kullanÄ±yor. Ömer (AkÄ±n AkÄ±nözü) annesinin intikamÄ± için Hiram'Ä±n (Berkan Åžal) peÅŸine düÅŸüyor. Ömer hedefe giderken kurulmuÅŸ bir ok gibi yayÄ±ndan fÄ±rlÄ±yor. Fakat baÅŸÄ±na geleceklerden habersizdir. Valide Sultan'Ä±n (Åžefika Ümit Tolun) Saraya gelmesi Bidar KadÄ±n (Özlem Conker) ve Seniha Sultan (Selen Öztürk) arasÄ±ndaki muharebeyi iyice kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Valide Sultan'Ä±n hükmü Saraydaki dengeleri bozacak. Sara (Elena Vineova) kurtuluÅŸ hediyesi olarak Mahmut PaÅŸa'ya büyük bir hediye veriyor. Ancak bu hediye Mahmut PaÅŸa'nÄ±n kâbusu olacak. Melike (Ezgi EyüboÄŸlu) mazisinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aralamak için Saraydan çÄ±kmak zorunda. Abdülkadir (Can Sipahi) Melike'nin yardÄ±mÄ±na koÅŸuyor. Ama bu baÅŸÄ±na büyük bir bela açacak.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk ile BÃ¼ÅŸra Pekin

BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk ile BÃ¼ÅŸra Pekin evleniyor mu

Kanal D'de her cuma akÅŸamÄ± program yapan BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk, yine yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸakalarla herkesi gÃ¼ldÃ¼rmeye hazÄ±rlanÄ±yor

istanbullu gelin

Ä°stanbullu Gelin'in 8. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde BegÃ¼m harekete geÃ§iyor

Sevilen dizi Ä°stanbullu Gelin'in 8. bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

arka sokaklar

Arka Sokaklar'Ä±n 438. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Buse Ali'nin baÅŸÄ±nÄ± yakacak

Kanal D'de sezonlardÄ±r devam eden Arka Sokaklar dizisinin 438. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±