Payitaht AbdÃ¼lhamid'in 8. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Sultan'Ä±n hÃ¼kmÃ¼ dengeleri bozuyor

TRT 1'in Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Payitaht AbdÃ¼lhamid'in 8. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Payitaht Abdülhamid yayÄ±nlanan 8. bölüm fragmanÄ±yla izleyicilerine ÅŸoke eden dakikalar yaÅŸatmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Ermeni komiteciler Payitaht'Ä± kana bulamak için Ä°stanbul'a silah yÄ±ÄŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Hesap etmedikleri biri var; Sultan Abdülhamid! Sultan Abdülhamid (Bülent Ä°nal), Celal (Umut Kurt) ve Kemalettin'in (Eren HacÄ±salihoÄŸlu) Filistin'den getirdiÄŸi ajanÄ± usta bir planla Ä°ngilizlere karÅŸÄ± kullanÄ±yor. Ömer (AkÄ±n AkÄ±nözü) annesinin intikamÄ± için Hiram'Ä±n (Berkan Åžal) peÅŸine düÅŸüyor. Ömer hedefe giderken kurulmuÅŸ bir ok gibi yayÄ±ndan fÄ±rlÄ±yor. Fakat baÅŸÄ±na geleceklerden habersizdir. Valide Sultan'Ä±n (Åžefika Ümit Tolun) Saraya gelmesi Bidar KadÄ±n (Özlem Conker) ve Seniha Sultan (Selen Öztürk) arasÄ±ndaki muharebeyi iyice kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Valide Sultan'Ä±n hükmü Saraydaki dengeleri bozacak. Sara (Elena Vineova) kurtuluÅŸ hediyesi olarak Mahmut PaÅŸa'ya büyük bir hediye veriyor. Ancak bu hediye Mahmut PaÅŸa'nÄ±n kâbusu olacak. Melike (Ezgi EyüboÄŸlu) mazisinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aralamak için Saraydan çÄ±kmak zorunda. Abdülkadir (Can Sipahi) Melike'nin yardÄ±mÄ±na koÅŸuyor. Ama bu baÅŸÄ±na büyük bir bela açacak.