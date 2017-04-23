Ana Sayfa | MEDYA 23/04/2017 10:11

Bodrum MasalÄ± 32. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde AteÅŸ AslÄ±'ya evlilik teklifi ediyor

Bodrum MasalÄ±

Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ±'nÄ±n 32. bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

Kadrosunda Timuçin Esen, Åževval Sam, Nejat Ä°ÅŸler ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Bodrum MasalÄ±, 32. bölümüyle bu akÅŸam ekranlarda olacak. AteÅŸ’in kendisini affettirmek için AslÄ±’ya evlilik teklif etmesine YÄ±ldÄ±z ve Maya farklÄ± tepkiler verir. Kelebek ise ÅŸimdiden Su’ya yapacaÄŸÄ± teklif için kafayÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.FaryalÄ±, hem YÄ±ldÄ±z hem Maya yüzünden gerginlik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bora’nÄ±n odasÄ±na girerek onunla yüzleÅŸir. Bu arada Bora, Evren’i tamamen oyun dÄ±ÅŸÄ±na atmak için onu adamlarÄ±na kaçÄ±rtÄ±r ve bilinmeyen bir yerde tutar. FaryalÄ± ise Maya ve YÄ±ldÄ±z arasÄ±ndaki gerginliÄŸi ortadan kaldÄ±rmak için ikisini bir masada buluÅŸturmanÄ±n iyi bir fikir olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünür.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
songÃ¼l ve eÅŸi

SongÃ¼l ve eÅŸi dÃ¼et yaptÄ± izleyenlerin kulaklarÄ± kanadÄ±

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ evlenemeyen gelini SongÃ¼l, eÅŸini buldu. Hadise'nin ÅŸarkÄ±sÄ±yla fenomen olan gelin adayÄ± eÅŸiyle dÃ¼et yaptÄ±

nagihan

Nagihan kendisini aldatan eÅŸini affetmedi tek celsede boÅŸandÄ±

GeÃ§en sene Survivor'da yarÄ±ÅŸÄ±rken kendisini aldatan eÅŸini affetmeyen Nagihan dÃ¼n boÅŸandÄ±

kara sevda

Kara Sevda'nÄ±n 66. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Nihan ve Kemal romantik anlar yaÅŸayacak

Star TV'nin sevilen dizisi Kara Sevda'nÄ±n 66. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±