Ana Sayfa | MEDYA 23/04/2017 19:00

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul EÅŸkÄ±ya'ya yenildi iÅŸte o Ã¶dÃ¼ller

diriliÅŸ ertuÄŸrul

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸattÄ±. AltÄ±n Palmiye Ã–dÃ¼lleri'nde EÅŸkiya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 5 Ã¶dÃ¼lden 4'Ã¼nÃ¼ aldÄ±

Müzik, sinema ve televizyon dünyasÄ±nÄ±n en iyilerinin belirlendiÄŸi AltÄ±n Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Dizi alanÄ±nda verilen 5 ödülün 4'ü ise ATV'de EÅŸkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gitti.

Ä°ÅŸte ATV'nin efsane dizisine giden ödüller:

YÄ±lÄ±n TV Dizisi: EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( ATV)

YÄ±lÄ±n Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca (EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

YÄ±lÄ±n KadÄ±n Dizi Oyuncusu: Deniz ÇakÄ±r (EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

YÄ±lÄ±n YardÄ±mcÄ± Dizi Oyuncusu: Turgay Tanülkü (EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

 

 

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