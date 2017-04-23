Ä°Ã§erde'nin 31.bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Melek'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±racak

Show TV'de yayÄ±nlanan Ä°Ã§erde dizisinin 31. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Show TV'nin Ay YapÄ±m imzalÄ±, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsÄ±cÄ± hikayesiyle Pazartesi akÅŸamÄ±na damga vuran dizisi "Ä°çerde"nin 31. bölüm 3. tanÄ±tÄ±mÄ± yayÄ±nlandÄ±.Sarp'Ä±n kucaÄŸÄ±nda kanlar içindeki Melek'le hastaneye girdiÄŸi sahnede sinir krizi geçiren Mert'in, Celal'i arayÄ±p "üzgünüm Celal Baba, kurtaramadÄ±m" dediÄŸi ve Sarp'Ä±n onu duyduÄŸu tanÄ±tÄ±m büyük merak uyandÄ±rdÄ±.

MERT'Ä°N MAFYAYA ÇALIÅžTIÄžI ORTAYA ÇIKAR

Melek'in ölümüyle Sarp, hem Melek'i hem de Umut'u kaybetmiÅŸtir. Füsun ise bir yandan Melek'in kaybÄ±na üzülürken, diÄŸer yandan da Umut'u ikinci kez kaybetmenin acÄ±sÄ± içindedir. Mert'in mafyaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kar. Yusuf Müdür, Organize'de arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n önünde Mert'i rezil eder. Sarp ve Mert bir arada Celal'in yanÄ±nda çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlarlar. Sarp, bu durumu hazmedemez ama duygularÄ±nÄ± saklamak zorunda kalÄ±r. Celal, Melek'in ölümüyle yÄ±kÄ±lÄ±r. Kudret'i kendi elleriyle öldürmeden acÄ±sÄ± dinmeyecektir.