Ana Sayfa | MEDYA 24/04/2017 11:28

KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 81. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde EylÃ¼l Ã¶lecek mi

kÄ±rgÄ±n Ã§iÃ§ekler

ATV'nin hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ dizisi KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 81. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

KÄ±rgÄ±n Çiçekler yeni bölüm fragmanÄ±nda Eylül uçurumdan atlÄ±yor. KÄ±rgÄ±n Çiçekler 81. yeni bölüm fragmanÄ±ndaki bir sonraki sahnede ise Eylül hastanede ve hemÅŸireler hareketsiz yatan Eylül’ün üstüne beyaz örtüyor.  KÄ±rgÄ±n Çiçekler dizisinin yeni bölümünde Kemal BüÅŸra’yÄ± serbest bÄ±rakÄ±yor. SonrasÄ±nda da Eylül’ü ve Kader’i rehin alÄ±p tamamen ortadan kayboluyor. Herkesin panik içerisinde Kader ile Eylül’ü aradÄ±ÄŸÄ± bir ortamda polis BüÅŸra’yÄ± buluyor. BüÅŸra sayesinde tüm gerçekler ortaya dökülüyor.

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