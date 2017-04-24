Ana Sayfa | MEDYA 24/04/2017 11:37

Ä°simsizler'in 5. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Murat'Ä±n hayatÄ± tehlikeye giriyor

isimsizler dizisi

Kanal D'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Ä°simsizler'in 5. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Bu akÅŸam Kanal D'de ekrana gelecek olan Ä°simsizler dizisi 5. yeni bölümünde terör örgütü hain saldÄ±rÄ±larÄ±na artÄ±rarak devam ediyor. Terör örgütünün son yaptÄ±ÄŸÄ± terör eylemi giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtu. Bunun üzerine örgüt çok daha sinirlenmiÅŸ ve öfkeli bir ÅŸekilde hareket etmeye hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±.Ne Kaymakam Fatih ne de ekibi vatanlarÄ±nÄ± bu saldÄ±rganlara bÄ±rakmaya niyetli deÄŸildi. Öte yandan terör örgütünün bir diÄŸer yeni eylem planÄ± ise çok daha fazla can almaktÄ±. Hatta terör örgütü Doktor Elif’in de çok sevdiÄŸi bir kiÅŸi öldürmeyi göze almÄ±ÅŸtÄ±. Terör örgütünün ÅŸimdiki hedefi ise Virankaya kaymakamÄ± Fatih’in annesi olacaktÄ±.

 

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