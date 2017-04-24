Ana Sayfa | MEDYA 24/04/2017 11:45

SÃ¶z dizisi 4. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Ã‡olak kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸacak

SÃ¶z dizisi

Star TV'nin sevilen dizisi SÃ¶z'Ã¼n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bu akÅŸam ekranlara gelecek

Söz dizisi yeni bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyecek. Star TV'nin sevilerek izlenen dizisi Söz 4. yeni bölümde düÄŸünde yaÅŸanan katliamÄ±n ardÄ±ndan Yavuz'un düÄŸün sÄ±rasÄ±nda verdiÄŸi kara baÅŸÄ±nÄ±n belaya girmesine neden olur. Katliamla ilgili çekilen görüntüler çarpÄ±tÄ±larak medyaya servis edilir. Türk askeri zor durumda kalÄ±r. Röportaj hayaliyle Çolak’Ä±n yanÄ±na giden Eylem, baÅŸÄ±nÄ± nasÄ±l bir tehlikeye soktuÄŸunun farkÄ±nda deÄŸildir. Yavuz ve arkadaÅŸlarÄ±, bu cani saldÄ±rÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermek için hÄ±zla harekete geçerler. Tim, Çolak’Ä± köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak üzeredir.

 

 

 

Terör örgütünün lideri Çolak’Ä±n uluslararasÄ± bir silah tüccarÄ±yla yapacaÄŸÄ± füze alÄ±ÅŸveriÅŸinin istihbaratÄ± gelir. Çolak, büyük bir eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisindedir. Yavuz önderliÄŸinde, yeni kurulan özel tim bunu engellemek için mücadeleye baÅŸlar.Doktor Bahar ise oradaki köy halkÄ±nÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±yla yüzleÅŸir. Yavuz komutasÄ±nda düzenlenen operasyonun sonucunda herkesi bekleyen büyük bir sürpriz olacaktÄ±r.

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