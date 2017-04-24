Pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n reyting ÅŸampiyonu bakÄ±n hangi dizi oldu

DÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan dizi ve programlar arasÄ±ndan 'SavaÅŸÃ§Ä±' 2. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle reytingleri salladÄ±
Birbirinden iddialÄ± baÅŸlayan asker dizilerinde 'SavaÅŸçÄ±' pazar günlerinin reyting birinciliÄŸine oturdu. Survivor ve Nihat HatipoÄŸlu'nun programÄ±nÄ± geride bÄ±rakan 'SavaÅŸçÄ±' dizisi izleyicilerden tam not aldÄ±. BaÅŸrollerinde, Haluk Bilginer, Emre KÄ±nay, Zeynep ÇamcÄ± gibi usta oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 'Kara YazÄ±' dizisi artÄ±k pazar günleri yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±. Büyük umutlarla izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan 'Kara YazÄ±' reytingte 19. sÄ±raya yerleÅŸerek resmen çakÄ±ldÄ±.
Ä°ÅŸte dün gecenin reyting sonuçlarÄ±: