Ana Sayfa | MEDYA 24/04/2017 12:25

Pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n reyting ÅŸampiyonu bakÄ±n hangi dizi oldu

reyting

DÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan dizi ve programlar arasÄ±ndan 'SavaÅŸÃ§Ä±' 2. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle reytingleri salladÄ±

Birbirinden iddialÄ± baÅŸlayan asker dizilerinde 'SavaÅŸçÄ±' pazar günlerinin reyting birinciliÄŸine oturdu. Survivor ve Nihat HatipoÄŸlu'nun programÄ±nÄ± geride bÄ±rakan 'SavaÅŸçÄ±' dizisi izleyicilerden tam not aldÄ±. BaÅŸrollerinde, Haluk Bilginer, Emre KÄ±nay, Zeynep ÇamcÄ± gibi usta oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 'Kara YazÄ±' dizisi artÄ±k pazar günleri yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±. Büyük umutlarla izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan 'Kara YazÄ±' reytingte 19. sÄ±raya yerleÅŸerek resmen çakÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte dün gecenin reyting sonuçlarÄ±:


 

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