Survivor'da bakÄ±n hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± beÅŸ vakit namaz kÄ±lÄ±yormuÅŸ

Survivor 2017'de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Volkan'Ä±n beÅŸ vakit namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

AdalarÄ±n birleÅŸmesiyle heyecanÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ± Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gönüllüler takÄ±mÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± performans sergileyen Volkan'Ä±n söyledikleri bir gerçeÄŸi de ortaya çÄ±kardÄ±. GeçtiÄŸimiz haftalarda yayÄ±nlanan programda Ogeday ile birlikte soru cevap yapan Volkan'Ä±n söyledikleri adada ibadet eden yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± gündeme getirdi. Ogeday'a "Ben her gün ne yapÄ±yorum?" diye soran Volkan, "namaz kÄ±lÄ±yorsun" cevabÄ±nÄ± aldÄ±.