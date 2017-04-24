Ana Sayfa | MEDYA 24/04/2017 19:51

Survivor'da bakÄ±n hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± beÅŸ vakit namaz kÄ±lÄ±yormuÅŸ

survivor

Survivor 2017'de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Volkan'Ä±n beÅŸ vakit namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

AdalarÄ±n birleÅŸmesiyle heyecanÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ± Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gönüllüler takÄ±mÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± performans sergileyen Volkan'Ä±n söyledikleri bir gerçeÄŸi de ortaya çÄ±kardÄ±. GeçtiÄŸimiz haftalarda yayÄ±nlanan programda Ogeday ile birlikte soru cevap yapan Volkan'Ä±n söyledikleri adada ibadet eden yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± gündeme getirdi. Ogeday'a "Ben her gün ne yapÄ±yorum?" diye soran Volkan, "namaz kÄ±lÄ±yorsun" cevabÄ±nÄ± aldÄ±.

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