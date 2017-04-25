Ana Sayfa | MEDYA 25/04/2017 11:27

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 66. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde HÄ±zÄ±r RÃ¼stem'i Ã¶ldÃ¼recek mi

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz

ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'Ä±n 66. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz 66. yeni bölüm ile izleyenleri ekrana kilitleyecek. Son olarak Can Gürzap, Rüstem Bey karakteriyle katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan Güzel türkücü Zara, ATV’nin reyting rekortmeni dizisi EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘Ä±n kadrosuna katÄ±ldÄ±. Zara, dizide Gönül karakterini canlandÄ±racak. EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Rüstem, Türkiye'ye gelmiÅŸti. Rüstem'i Türkiye'ye getirmek için tehlikeli planlar yapan HÄ±zÄ±r'Ä±n bir sonraki hedefi Rüstem ve Avni'yi öldürmek.  

 

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